Cantar bem está ao alcance de todos? Especialistas respondem

Marisa Monte compartilhou recentemente nas redes sociais cenas que viralizaram na internet. Uma faxineira improvisou “Bem que se quis”, sucesso da cantora, em uma galeria comercial na cidade de Marília, no interior paulista. Geruza Santos, de 44 anos, fez seu show acompanhada ao piano por um homem que parecia estar em situação de rua e mandou ver o maior “bluesão”.



Mas, afinal, por que alguns já nascem afinados e outros não? O canto é para poucos?



Na verdade, trata-se de uma habilidade que pode ser desenvolvida e varia de pessoa para pessoa. Especialistas explicam que a afinação é determinada pelo cérebro – e não por pregas vocais, o par de dobras de tecido muscular e mucosa localizado na laringe.



O ouvido transforma o som da nota musical em estímulo nervoso enviado para o cérebro, que analisa o estímulo, envia impulso nervoso para as pregas vocais e determina quantas vezes elas devem vibrar por segundo.



Técnicas

A professora de técnica vocal Sônia Andrade diz que a habilidade do canto pode ser aprendida e aprimorada por qualquer pessoa disposta a investir tempo, dedicação e prática nisso. “Embora alguns possam ter aptidão natural, o desenvolvimento vocal requer treinamento adequado e prática regular. Qualquer um canta, mesmo com problemas nas cordas vocais. É claro que é preciso observar qual seria o problema, porque, conforme for, dá até para tratar e cantar.”



Sônia garante: com bom estudo e bom professor, é possível chegar lá. “Tenho alunos que não afinavam nenhuma nota e hoje afinam. Tenho outros mais velhos que ouviam as pessoas dizerem que teriam de cantar apenas em tons mais graves, mas conseguem cantar no agudo. Agora, no caso de criança, é preciso tomar certo cuidado, porque a voz ainda é crua. Vejo muita criança por aí cantando igual a adulto. Isso é muito ruim para ela”, adverte.



Entre outras técnicas, destacam-se os trabalhos de extensão vocal e respiração. “Fui aluna da professora Mary Armendani. Quando comecei, já tinha estragado minha voz, porém ela consertou. A partir dali, comecei realmente a cantar, o que não aconteceria se não tivesse tomado aulas de canto”, diz Sônia.



A professora conta que conheceu uma pessoa completamente desafinada porque treinava com instrumento desafinado. “É preciso ter um bom professor de técnica vocal. Existem aqueles com timbre mais bonito e extensão vocal maior. Porém, com o tempo, a voz vai amadurecendo e perdendo um pouco a tonalidade. Se a pessoa se cuidar, a voz fica”, garante.



Sônia Andrade faz shows com o repertório de Edith Piaf e Carmen Miranda. “São vozes e ritmos completamente diferentes, por isso é preciso estudar muito. Foi o que fiz para poder homenagear essas duas grandes cantoras”, diz.

Valéria Braga, professora de canto, garante: todo mundo pode aprender a ser afinado Jéssica Barros/divulgação

A professora de canto e técnica vocal Valéria Braga garante: qualquer um pode cantar. “Tenho um coral que prova isso, pois todo mundo que deseja cantar vai para lá. Libero para todos, não há teste para entrar. Cantando em grupo, as pessoas tímidas ficam mais à vontade, pois tem o colega ao lado cantando. Quem é desafinado também afina vendo e ouvindo os colegas ao lado”, diz.



Antes de tudo, é preciso estudar e trabalhar a musculatura, enfatiza Valéria Braga. “A pessoa nascer afinada tem a ver com a escuta, não com o aparelho fonador. Tem gente que escuta mais do que os outros. Há também gente com ouvido absoluto, por exemplo. Às vezes, a pessoa com ouvido absoluto é a única da família inteira com esse dom. Não é genético, mas um presente que as pessoas ganham.”



Afinação é habilidade treinada, afirma Valéria. “Não existe isso de pessoa desafinada que será assim para sempre. Se quiser cantar, é possível afiná-la. Agora, tem gente que canta bem e nunca estudou canto. Depende muito da vontade. Só não canta quem não quer, ainda mais com a facilidade de fazer aulas on-line”, garante.