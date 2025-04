Djonga anuncia show de lançamento de novo álbum em BH

O rapper Djonga anunciou, nesta segunda-feira (7/4), o tão aguardado início da turnê de seu novo álbum, "Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!". O show de lançamento acontecerá no dia 23 de maio, no BeFly Hall, no Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Para divulgar a turnê, Djonga publicou um teaser nas redes sociais, onde também compartilhou um trecho narrativo que contextualiza o título do álbum.

O rapper explicou no teaser a história que inspira o conceito do disco. “Primeiro Exu comeu tudo de que mais gostava. Depois começou a devorar as árvores e os pastos e já ameaçava engolir o mar. Furioso, seu pai, Orunmilá, compreendeu que Exu não pararia e comeria até mesmo o céu. Mesmo depois de morto, podia-se sentir sua presença devoradora, sua fome sem tamanho”, explica. A narrativa traz à tona uma reflexão profunda sobre a voracidade e os limites da ambição.

Ele também compartilhou com seus seguidores a empolgação com a estreia da turnê: "Estou preparando um show especial, pensado nos mínimos detalhes. E claro que vou começar a contar essa história em casa. Quero ver todo mundo lá". O rapper reforçou que o espetáculo promete ser uma experiência única, marcada por um clima de conexão e celebração com os fãs.

Embora a pré-venda ainda não tenha começado, o público interessado poderá se cadastrar em um formulário exclusivo, garantindo acesso antecipado à compra de ingressos com desconto. Além disso, os primeiros a garantir seus ingressos participarão de um sorteio para ganhar uma jaqueta exclusiva da turnê.

Informações:

Local: BeFly Hall

Data: 23/5

Endereço: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro

Ingressos: mais informações neste link

O álbum e sua reflexão

"Quanto mais eu como, mais fome eu sinto!" é o oitavo álbum de estúdio de Djonga, composto por 12 faixas. O disco reúne grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento e Samuel Rosa, e faz uso de um sample da banda Los Hermanos. Além disso, o álbum apresenta colaborações de Coyote Beatz, Rapaz do Dread, RT Mallone e Dora Morelenbaum.

O trabalho oferece uma reflexão sensível e precisa sobre questões sociais e culturais contemporâneas. O artista aborda temas de relevância social e antropológica, explorando complexidades do mundo atual e destacando sua visão crítica sobre o que nos cerca.

