Djonga sorteia jantar com fã e promete novo álbum essa semana

O rapper Djonga está prestes a lançar seu aguardado novo álbum, intitulado "Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto", nesta quinta-feira (13/3). Seguindo a tradição de lançar suas obras sempre no dia 13, o cantor mantém a expectativa dos fãs. Este será o oitavo álbum de sua carreira e foi anunciado na última segunda-feira (10/3), através de um teaser nas redes sociais.

No entanto, a grande surpresa para os admiradores é a oportunidade de ganhar um jantar exclusivo com o artista, ao realizar o pré-save nas plataformas digitais. A novidade foi divulgada na última terça-feira (11/3), por meio da conta oficial da produtora "Quadrilha" no Instagram.

A alta demanda pelo sorteio causou instabilidade no site em menos de uma hora, mas a equipe garantiu que o problema será resolvido em breve. O vencedor do sorteio poderá desfrutar do jantar com Djonga e levar um acompanhante para o evento.

O rapper já é conhecido por outros álbuns de sucesso, como "Heresia" (2017), "O Menino que Queria Ser Deus" (2018), "Ladrão" (2019), "Histórias da Minha Área!" (2020), "Nu" (2021), "O Dono do Lugar" (2022) e "Inocente Demotape" (2023).

Mas como participar do sorteio?

Para concorrer ao jantar exclusivo, basta acessar o link disponível nas redes sociais do artista. Os interessados poderão escolher entre diversas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal, Anghami e Audiomack.

Após escolher a plataforma, o participante será redirecionado para um formulário, onde deverá preencher seus dados. Agora, é só esperar e torcer para ser o sorteado. Mais informações estão disponíveis no perfil @aquadrilha.

