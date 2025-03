'Ainda estou aqui' se torna sétimo filme brasileiro mais visto deste século

"Ainda estou aqui" chegou a 5,7 milhões de espectadores no Brasil, consolidando-se como o sétimo filme nacional mais visto no país, segundo dados da Comscore, que monitora a audiência de cinemas no país desde 2002. Com esse marco, ele ultrapassou "Se eu fosse você 2", comédia de 2009 com Tony Ramos e Glória Pires.

A obra que levou o primeiro Oscar do Brasil, estrelada por Fernanda Torres, fica atrás ainda de filmes como "Nada a perder" (12 milhões de espectadores) e "Minha mãe é uma peça 3" (11,6 milhões), que lideram a lista.

Os números têm ligeiras diferenças em relação aos dados da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que em sua atual série histórica contabiliza os filmes de 2018 para cá. Nos dados da agência, o filme chegou, no início deste mês, à quinta maior bilheteria desses últimos sete anos, com faturamento de R$ 85,41 milhões.

Veja a lista dos filmes brasileiros mais vistos, desde 2002, segundo a Comscore:

1. "Nada a perder" - 12 milhões de espectadores

2. "Minha mãe é uma peça 3" - 11,6 milhões de espectadores

3. "Os dez mandamentos" - 11,2 milhões de espectadores

4. "Tropa de elite 2: O inimigo agora é outro" - 10,8 milhões de espectadores

5. "Minha mãe é uma peça 2" - 9,2 milhões de espectadores

6. "Nada a perder 2" - 6,1 milhões de espectadores

7. "Ainda estou aqui" - 5,7 milhões de espectadores

8. "Se eu fosse você 2" - 5,6 milhões de espectadores

9. "Minha vida em marte" - 5,3 milhões de espectadores

10. "Dois filhos de Francisco: A história de Zezé Di Camargo e Luciano" - 5 milhões de espectadores

