Gustavito convida para dançar forró em seu novo álbum "Me gusta!"

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Recém-chegado às plataformas, “Me gusta!” é o oitavo álbum de Gustavito. Representa uma retomada na trajetória do cantor e compositor, de 38 anos. “É uma estética bem brasileira, solar, pra cima, dançante. Esse disco retorna o caminho da minha escola de vida, da música que escuto desde pequeno, de referência clássicas como Gilberto Gil e Geraldo Azevedo. A novidade é o nível de produção”, afirma.

O disco, com oito faixas, é um dos primeiros lançamentos da Aurita Records, selo criado, recentemente, pelo cantor, músico e compositor César Lacerda. Este assina a direção musical e artística do álbum, produzido por Fábio Pinczowski.

Com bom humor e leveza, Gustavito apresenta uma história de amor. As canções partiram de um relacionamento amoroso. Ao falar da própria relação, já encerrada, ele fala para tantos outros casais, com (ou sem) finais felizes.

“Brinco dizendo que o álbum tem músicas para todas as fases de um relacionamento: amor à primeira vista, para pedir para namorar, para separar. Serve até para trilha sonora de casamento. Cada pessoa que escutar as músicas vai conectá-las com sua própria história”, afirna Gustavito.

O clima de forró domina o disco, com muito xote e baião, marcados pela presença do acordeonista Cosme Vieira. Há algumas vozes femininas: Juliana Linhares gravou, em dueto, “Saudade”; a argentina Paloma Del Cerro participou de “El fuego danza”, de clara influência latina.

Singles

Antes de o disco vir a público, Gustavito lançou três singles: “E se vier” (parceria com Camila Borenstain), que contou com a participação de Tainá, brasileira radicada em Portugal; o já citado xote “Saudade” e a deliciosa “Ela vem pra dançar”, outra da parceria com Camila.

A única canção que não foi composta por ele é “Dona Zica”, que abre o álbum. A história dela é tão saborosa quanto a faixa. “Conheci essa música em 2008, através de um andarilho, o Felipe, que vive vagando pelo Brasil cantando. Aprendi com ele e sempre cantava ‘Dona Zica’ informalmente”, conta.

Certo dia, Gustavito a mostrou para César Lacerda. “Ele me disse que ela tinha que entrar no disco, foi colocada na abertura do trabalho como se fosse eu no futuro, olhando à distância para tudo o que vou contar (nas outras sete músicas).” Decidido a levar “Dona Zica” para o disco, ele enfrentou um dilema. O tal andarilho não era o autor da canção, Gustavito precisava chegar ao criador dela.

Conseguiu uma referência ao descobrir um disco que Felipe havia gravado, disponível somente no YouTube. O nome do compositor era André Miranda. “Saí mandando mensagem para todos os André Miranda do Instagram. Foram dois anos até encontrá-lo”. O autor, que atualmente não trabalha mais com música (mas compôs várias), vive na Ilha de Mosqueiro, ilha fluvial nas proximidades de Belém do Pará.

“De uma maneira quase mística, a história ‘casou’ com o disco”, continua Gustavito. Mesmo mantendo residência em Belo Horizonte, o cantor e compositor está com uma vida meio nômade. Tem ficado muito em São Paulo, mas também costuma ficar temporadas em Portugal. As fotos da capa e da divulgação do álbum foram feitas na Praia do Guincho, na região de Cascais.

Feliz com a atual fase da carreira (são quase 20 anos de música, e 13 desde que abraçou a trajetória solo), com um disco que retoma o formato de banda, Gustavito espera, em breve, levar “Me gusta!” para a estrada.



“ME GUSTA!”

Álbum de Gustavito. Aurita Records, oito faixas. Disponível nas plataformas digitais