Gustavito lança 'Metta', fruto de seus 10 dias em silêncio durante retiro

O cantor e compositor Gustavito gravou clipe com sua voz, o violão e a "participação especial" das plantas (foto: Marina Lazuli/divulgação)





Depois de dois anos sem lançar material inédito, o cantor e compositor Gustavito está de volta às plataformas digitais. O single “Metta”, que ganhou clipe, é a primeira faixa de “Aho/Aha”, álbum duplo cujo repertório será liberado neste mês e em outubro. O trabalho mais recente dele, “Universo reflexo”, saiu em 2019.





SILÊNCIO

“Vipassana é uma técnica milenar em que os participantes ficam em silêncio absoluto durante 10 dias. Ao final do processo, é ensinada a meditação metta, que consiste em emitir a intenção de que todos os seres sejam felizes. Em minhas práticas diárias, comecei a improvisar um canto para expressar essa intenção. Aos poucos, a canção foi tomando forma”, explica Gustavito.





No clipe, ele interpreta a nova música apenas ao violão, formato que costuma usar em várias apresentações, mas inédito em disco. O álbum duplo terá 17 faixas.





“Minha produção cresceu bastante nos últimos quatro anos. Compus muito, por isso o disco terá duas metades: ‘Aho’ e ‘Aha’. A primeira traz músicas de frequência yang, com energia mais para fora, cantos enérgicos. É algo bem potente, com forte influência forte dos indígenas”, diz ele.





O projeto se inspirou na visita de Gustavito à floresta amazônica, em 2018. Já “Aha”, o segundo volume, “é mais yin, introspectivo, emocional, com músicas que levam para o estado meditativo, profundo”, comenta.





Desta vez, o compositor mineiro optou pela “canção nua”, ou seja, “do jeito que veio ao mundo, em voz e violão, sem a roupagem dos arranjos.” O novo momento do planeta influenciou essa opção. “Durante a pandemia, fiquei isolado, fazendo lives solo. Tive muita prática de exercitar a voz e o violão”, comenta. Gustavito, aliás, costuma chamar algumas de suas lives de “Canto de bom-dia”, realizadas quando ele toca de manhã cedo.





O single “Metta” é fruto de intensa busca espiritual do artista. Ele conta que o retiro lhe permitiu “mergulhar até as profundezas e encontrar lá muitas coisas, para depois descobrir o processo da paz interior, de estar simplesmente no momento, meditando e respirando. É um treinamento incrível”, relata.









"Vipassana é uma técnica milenar em que os participantes ficam em silêncio absoluto durante 10 dias. Ao final do processo, é ensinada a meditação metta, que consiste em emitir a intenção de que todos os seres sejam felizes" Gustavito, cantor e compositor



Com orgulho, Gustavito conta que a nova canção vem sendo pedida por várias pessoas interessadas em gravá-la. “Finalmente, vou lançá-la como abertura dessa nova jornada. Todas as músicas do álbum são autorais”, comemora. “Os discos também terão sons da natureza gravados por mim na Amazônia.”

SHOW

Por enquanto, “Aho” e “Aha” sairão no formato virtual. “Particularmente, gosto do CD físico e até tenho vontade de fazer nesse formato também, mas vamos ver como será”, comenta Gustavito. “Até o final do ano, tenho a intenção de fazer o show de lançamento.”





O projeto vem sendo gravado no Estúdio Macieiras, na cidade de Entre Rios Minas, com o produtor, violonista e flautista Alexandre Andrés. O clipe foi filmado na Serra da Calçada, na região metropolitana de BH.









“METTA”

.Single de Gustavito

.Selo: Pequeno Imprevisto

.Disponível nas plataformas digitais