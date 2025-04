Péricles canta os sucessos de sua carreira, hoje, no Mirante Olhos D'Água

Fenômeno da música, tanto nas rádios quanto nas plataformas digitais, o cantor, compositor e instrumentista paulista Péricles desembarca em BH com o seu show “Pagode do Pericão”, que será realizado neste sábado (5/4), às 16h, no Mirante Beagá, no Bairro Olhos D'Água. O evento conta ainda com as participações dos grupos Akatu e Revelação.

Além dos seus sucessos, Péricles relembrará também hits do samba cantado nos anos 1980. O cantor diz que está feliz em voltar a Minas e garante que o show está muito bonito. “Estou feliz em escolher esse repertório que faz uma homenagem aos grupos e sambistas que chegaram antes da gente e abriram o terreno para que pudéssemos chegar."

Ele explica que são grupos dos anos 1980, como o Samba lá de casa, Raça, Pirraça, e os cantores AGP, Ademir e Nadão, entre outros. “E fazendo essa homenagem ao Samba lá de casa, também homenageio o cantor Wladimir Rosa. Ele também era o vocalista do grupo Redenção e partiu, em fevereiro deste ano, para as graças do Pai maior. Enfim, é uma homenagem a todos aqueles que chegaram primeiro, além de uma roda de samba para cantarmos as músicas que estão na nossa memória e em nossos corações. Enfim, é uma reunião para cantar samba”, diz Péricles.

O artista promete cantar seus maiores sucessos. “Uma coisa acompanha a outra muito bem e estou feliz com essa ideia de levar essa roda de samba para as capitais brasileiras. Estivemos em Vitória (ES), Salvador (BA), São Paulo, e agora, BH. Torço para que seja uma tarde/noite perfeita e que a gente possa curtir muito esse momento e se alegrar.”

Rótulo de pagode

Sobre a diferença entre pagode e samba, Péricles garante que não há nenhuma entre ambos, e justifica: “O rótulo de pagode foi colocado nos sambistas da nossa geração, porque era uma coisa vendável. Era uma maneira de vender um outro produto, somente isso. Pagode é uma reunião no fundo do quintal de casa ou onde você queira, para cantar samba”.

Péricles garante que a música sempre esteve presente em sua vida. “Sou criado em uma família na qual a música era o presente de Natal e um incentivo para fazer a lição da escola e, assim, enfim, ela me formou dentro de casa. Meus pais cantavam em casa e meu avô era músico. Até para fazer a lição de casa tinha que ter música, enfim, para fazer qualquer coisa em casa. No final do ano ou nos aniversários, os presentes eram discos, então a música, o samba sempre fizeram parte da gente”.

Dominando vários estilos, o cantor chegou a viralizar no streaming quando cantou a música “Stand by me” (Ben E. King).

“Essa música faz parte do show, pois não a tirei do repertório. Fiz uma participação em um programa no Multishow e a cantei. Desde então ela é um sucesso, sendo o ponto alto do show. Acredito que a música tenha essa função de unir pessoas, quebrar muros e fazer com que a gente seja uma coisa só. Acredito na maneira de ver a música assim."

Sobre suas principais referências, Péricles revela que foram os grupos Raça, Pirraça, o cantor Agepê e Reinaldo, O príncipe do pagode, que é seu contemporâneo. "Ele fez maravilhas cantando samba. Então, é esse povo que chegou antes da gente e merece ser lembrado, jamais esquecido, e cultuado sempre.”

Sobre momentos gratificantes de sua vida, o cantor garante que foram muitos. “Cada momento tem o seu peso, sua suavidade. Começar já foi prazeroso, me manter no mercado também, e a transição de ser um componente do Exaltasamba e sair para a carreira solo, também. Hoje, lanço esse projeto, o Pagode do Pericão, melhor estruturado. Nós estaremos em 12 capitais, o que considero um grande momento também.”

“Então, tudo o que vem acontecendo na minha carreira nesses 40 anos me deixa animado, feliz e ansioso para sempre querer melhorar”, ressalta o cantor.

Quanto ao Exaltasamba, Péricles conta que também foi um momento especial em sua vida. “Tudo o que sei aprendi lá, onde vivi momentos maravilhosos. Isso jamais será esquecido.”

O músico conta que o Pagode do Pericão vem sendo gravado e a primeira parte do DVD já foi lançada.

“Fizemos uma gravação em Brasília, no ano passado, quando cantaram comigo Xande Harmonia, Israel e Rodolfo e Ferrugem. Já no aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro, tivemos a participação de Maria Rita, Thiaguinho e Seu Jorge. Aliás, a música com Seu Jorge (“Boca louca”) está tocando em todo o Brasil e é homenagem ao grande Branca de Neve, que foi componente do grupo Originais do Samba. Já lançamos a primeira parte do DVD e a segunda será lançada daqui a dois meses, mas elas já estão nas plataformas digitais”, avisa Péricles.



PAGODE DO PERICÃO, AKATU E REVELAÇÃO

Neste sábado (5/4), às 16h, no Mirante Olhos D'Água (Rua Henriqueto Cardinale, 4.600, Bairro Olhos D'Água). Ingressos: R$ 240 (setor único), à venda na plataforma Ticket 360