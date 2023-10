677

Antes de definir o repertório de 'Calendário', Péricles ouviu cerca de 800 composições com o objetivo de abrir espaço para novos talentos Péricles/site oficial

Existem vozes que são inconfundíveis, perpassam gerações e marcam a vida de milhares de pessoas, independentemente do gosto pessoal de cada uma delas. Péricles é exemplo disso. Em atividade desde a década de 1980, o cantor tem construído uma das carreiras mais estáveis e relevantes do país, seja no grupo de pagode Exaltasamba ou como artista solo. Aos 54 anos, ele conquista amantes do samba e também aqueles que torcem o nariz para esse gênero musical.





Em família

A faixa que dá título ao álbum é resultado de um trabalho (e afeto) em família. “Calendário” foi escrita por Péricles em parceria com o filho Lucas Morato e o sobrinho Clayson Leandro.





“O fato de termos crescido no ambiente musical ajudou a nossa formação como cidadãos. A música salvou a gente, porque nós, jovens negros da periferia, não tínhamos uma perspectiva, não tínhamos um herói em quem nos espelhar. Meus heróis eram meu pai, minha mãe e meus avós. Eu não tinha outros exemplos fora da minha família”, ressalta o cantor.





Por meio do samba, Péricles encontrou o seu caminho pessoal. “A música era onde tínhamos exemplos de gente bem-sucedida. Procuramos fazer com que também fôssemos exemplo para os outros que vinham, os primos, aqueles que simpatizavam com as nossas ideias”, explica.





Ao lado do fiel escudeiro Thiaguinho, Péricles, durante os anos à frente do Exaltasamba, se tornou ídolo de diversos garotos que sonhavam em viver do samba. A banda abriu caminhos para vários artistas de sucesso da nova geração.

'Acho importantíssimo falar de amor. Tanto do amor bem-sucedido, quanto daquele amor que muita gente vive mas às vezes nem é tão bem-sucedido assim' Péricles, cantor e compositor







Após a saída de ambos do Exalta, a parceria de quase 20 anos continua firme. Thiaguinho assina “Essa não”, faixa do novo disco. “Posso resumir que a receita do nosso sucesso é o amor e o respeito. Thiaguinho fala de amor de maneira muito bacana, externou várias vezes que compõe pensando no que eu cantaria. É por isso que a parceria tem dado certo. Ele procura escrever e eu procuro interpretar da maneira como ele imaginou. Isso desde sempre, desde pelo menos 2003”, observa.

Seleção caprichada

Atualmente, Péricles se vê mais como intérprete do que compositor. Por meio de seus álbuns, procura dar oportunidades a novos talentos. “Peço para ouvir muitas músicas no processo de criação dos meus discos. Assim, abre-se espaço para novos compositores. Tem muita gente boa querendo mostrar seu trabalho”, conta.

No caso de “Calendário”, o cantor diz ter ouvido cerca de 800 composições. “Às vezes ficam músicas maravilhosas de fora e a gente aproveita em outros trabalhos”, conta.





Com os pés fincados no samba, Péricles jamais teve medo de explorar novos gêneros. “Na minha casa, a gente sempre ouviu música, seja ela qual for. Nunca teve rótulo. Sou do samba, mas o trabalho que procuro desenvolver é o trabalho musical, quebrando barreiras, fazendo com que todos nós, da música, sejamos um time só”, afirma.





A vida é feita de desafios, ressalta ele. “Em todas as colaborações, os covers que fiz, não mexi muito na estrutura, porque a pessoa que ouve tem de se sentir identificada de alguma forma com a primeira versão. Procuro imprimir a minha maneira de ver, e o resultado tem sido muito legal”, comenta.

Cheio de bossa



O sambista Péricles encerra “Calendário” com “Desculpe o auê”, sucesso da roqueira Rita Lee, que morreu em maio deste ano. “Tive o privilégio de conhecer a família de Rita e até mesmo de tocar com eles. Essa foi a minha forma de fazer esse carinho no coração deles”, conta.

“Até tinha outras faixas (de Rita) que gostaria de ter gravado, mas, esta, particularmente, soa como clássico da Bossa Nova, a cara que tentei dar. Foi essa a imagem que eu quis que as pessoas guardassem da minha maneira de ver esta canção”, revela.

Capa do disco Calendário Reprodução 'CALENDÁRIO'

• Álbum de Péricles

• Oito faixas

• Disponível nas plataformas digitais