Casa Fiat de Cultura abre exposição sobre o estado do planeta

Arte, arquitetura e paisagem se entrelaçam na exposição “Natureza transformada: Atravessamentos espaciais”, que reúne obras dos artistas italianos Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo – que apresentam seus trabalhos pela primeira vez no Brasil – e da mineira radicada em São Paulo Marcia Xavier, na Casa Fiat de Cultura.

As criações convergem na busca por novas formas de perceber o meio ambiente, levando em consideração a fragilidade dos recursos naturais.



Para marcar a abertura da mostra, será realizado, nesta quarta-feira (9/4), às 19h30, um bate-papo com a dupla italiana. Com curadoria de Guilherme Wisnik, a exposição é composta por 25 obras, entre esculturas, instalações e vídeos, em que são empregados materiais diversos, como aço, vidro, estruturas metálicas e água, de forma a conjugar leveza e rigidez.



Fruto de uma parceria entre a Casa Fiat de Cultura e o Museu do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, a obra digital “Copa, casa, cosmos”, de Estêvão Ciavatta, com narração de Regina Casé, complementa a temática da exposição e transporta o público para o interior de uma árvore Sumaúma.



Wisnik conta que foi convidado pela direção da Casa Fiat de Cultura para assumir a curadoria da exposição das obras de Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo e sugeriu a inclusão de Marcia Xavier, para criar uma interlocução. A partir do momento em que se inteirou do trabalho da dupla italiana, que não conhecia, ele disse ter visto pontos de contato com a produção da artista brasileira que podiam ser explorados. Alguns dos trabalhos foram criados especialmente para a mostra, conforme aponta.



Luz natural



A estrutura do ambiente expositivo foi alterada, de forma a estabelecer um diálogo com o conceito da exposição. “Abrimos buracos nos painéis da Casa Fiat e colocamos obras dentro, como se fossem janelas, com a possibilidade de entrada da luz natural, o que cria dispositivos para se olhar as esculturas. Quisemos tensionar o espaço, trazendo elementos que conectam o prédio com seu entorno”, diz.



Ele observa que a dupla italiana trabalha mais com a figuração, ao passo que Marcia é mais conceitual e abstrata, mas as obras – 16 de Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo e oito da brasileira – se conectam poeticamente, na medida em que a água é um elemento que, de uma forma ou de outra, as perpassa.

Os italianos apresentam uma escultura chamada “Cardume”, e Marcia leva para a mostra um trabalho feito a partir de fotos aéreas do rio Arrudas antes de sua canalização, por exemplo.



Esse trabalho com a imagem do rio Arrudas é um dos que foram criados especialmente para a mostra, como versão de uma obra anterior da artista, intitulada “Elevador”, que consiste em uma cabine forrada de espelhos. Rebatizada “Elevador (municipal Arrudas)”, ela traz a imagem do curso d'água colorida de vermelho, como se fosse uma veia sanguínea atravessando o organismo preto e branco da cidade. “Trocamos os rios pelas ruas e estamos agora nesse impasse da emergência climática”, diz Marcia.



Ela ressalta que aborda muito a água em seu trabalho, destacando sua “natureza vertiginosa”. Um exemplo é a instalação composta por uma parede transparente que divide dois ambientes. Uma estrutura de ferro e vidro comporta 300 garrafas cheias de água, criando o prisma que deforma a paisagem e dá nome à obra. A série “Horizonte inebriante” também traz garrafas contendo água como elemento de composição.



A artista considera que tem em comum com a dupla italiana o entendimento do quanto o ser humano lida mal com a natureza. “Eles estão falando dessa urgência também, bem como de um certo apagamento, com desenhos que são imagens meio difusas e que tratam disso. São trabalhos muito diferentes, porque tudo meu é translúcido e vertiginoso, enquanto eles vão para um outro caminho, mas nos encontramos nesse terreno do que a gente deseja para o mundo”, afirma.



“NATUREZA TRANSFORMADA: ATRAVESSAMENTOS ESPACIAIS”

Exposição em cartaz até o dia 8 de junho, na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). Visitação de terça a sexta, das 10h às 21h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h (exceto segundas-feiras). Entrada franca. Bate-papo com Mariagrazia Abbaldo e Paolo Albertelli nesta quarta-feira (9/4), às 19h30, com inscrições gratuitas pelo Sympla.