Afinal, quantas pessoas assistiram ao show de Lady Gaga no Rio?

O show de Lady Gaga na praia de Copacabana no último sábado (3/5) continua levantando debates nas redes sociais. Dessa vez, o questionamento é sobre o público que compareceu à apresentação. Isso porque há uma divergência nos dados: a cantora fala que 2,5 milhões de pessoas estiveram na plateia. Já a Prefeitura do Rio contabilizou 2,1 milhões. No entanto, a Universidade de São Paulo (USP) questiona os dois números e estima que o público foi entre 850 mil e 1 milhão de pessoas.

Durante a apresentação e em publicação nas redes sociais, Gaga disse que o público foi de 2,5 milhões. “Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar, a maior multidão para qualquer mulher na história. Gostaria de poder compartilhar esse sentimento com o mundo inteiro — sei que não posso, mas posso dizer uma coisa: se você se perder, pode encontrar o caminho de volta se acreditar em si mesma e se esforçar”, escreveu no Instagram.





Com isso, jornais internacionais, como Variety e Hollywood Reporter, reproduziram o número. Segundo a Bonus Track, produtora do evento, o número foi estimado no “calor do momento”, e que o número oficial divulgado com estimativa da produção do evento, PM e administração municipal é de 2,1 milhões.

A pesquisadora Mariana Aldrigui, professora de turismo da USP, concedeu uma entrevista à Revista Veja questionando o número, dizendo ser humanamente impossível reunir esse montante de pessoas na extensão da praia, principalmente levando em conta os obstáculos e as barreiras físicas colocados para o show.

“Se considerarmos todos esses obstáculos e fizermos essa conta com um número aceitável, de 6 pessoas por metro quadrado, o show de Lady Gaga deve reunir no máximo 1 milhão de pessoas”, disse.

“A conta não fecha. Se considerarmos que a área do show seja 2.000 km, com 80 metros de faixa de areia e cerca de 50 metros de calçada e rua, para 6 pessoas por metro quadrado, chegaríamos a 1,56 milhão. É essa a conta que fazem, mas sem descontar absolutamente nada. Números realistas seriam um público entre 690 mil e 800 mil para o show da Madonna e entre 850 mil e 1 milhão para a Lady Gaga, ou seja, 30% menos que o estimado. Se pensarmos que o palco da Lady Gaga é maior em profundidade e pelo perfil de público mais jovem, acredito que terá gente mais apertada em um espaço que vai um pouco mais longe”, completou, sem desconsiderar o impacto positivo para a economia e turismo no Rio.

Após a polêmica, o prefeito Eduardo Paes (PSD) ironizou, dizendo ter criado uma fórmula para o cálculo de pessoas. Entre as variáveis, ele citou a “fator de atração do evento (entre 0 e 2), baseado em popularidade da atração”, “coeficiente de dispersão natural” e “fator psicológico de permanência”.