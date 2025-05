Marcelo Caetano integra júri da Queer Palm no Festival de Cannes

O cineasta brasileiro Marcelo Caetano, diretor do premiado filme "Baby", foi anunciado como jurado da Queer Palm 2025, prêmio paralelo do Festival de Cannes dedicado a filmes com temática LGBTQIA +. "Baby" foi exibido em mais de 80 festivais e foi vencedor de 28 prêmios, incluindo o Rising Star Award, em Cannes. Caetano retorna ao festival como parte do júri presidido pelo francês Christophe Honoré ("Canções de Amor"). Atualmente, "Baby" está em cartaz em diversos países na Europa e disponível no Brasil pelo Telecine e Canal Brasil.