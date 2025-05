Virada Sustentável começa hoje, com ritual idígena, palestra e show  

Belo Horizonte recebe a partir desta quarta-feira (7/5) a primeira edição da Virada Sustentável, evento criado em 2011, em São Paulo, com a intenção de promover conscientização sobre a sustentabilidade, por meio de ações culturais.



“Quando você pesquisa ‘sustentabilidade’ no Google Imagens, tudo fica verde na sua tela”, diz André Palhano, cofundador da iniciativa. “Infelizmente, há uma percepção equivocada de que a sustentabilidade fala apenas sobre meio ambiente. Isso quando não é confundida com uma agenda ideológica ou partidária”, prossegue.



Segundo ele, “o festival surgiu para apresentar a sustentabilidade de uma maneira atraente, que gere informação e reflexão, e não por isso seja menos séria”. Com programação de acento mineiro, a seleção de atrações para esta edição em BH foi feita por meio de curadorias regionais e chamadas públicas.



Até domingo (11/5), mais de 90 atrações gratuitas ocuparão 20 espaços públicos da capital mineira Haverá shows, feira de artes e gastronomia, oficinas, intervenções e palestras. Projetos conhecidos da cidade, como a Festa da Luz, o Tranquilo, a corrida Calma Clima e o Lá da Favelinha, se unem à Virada Sustentável com um recorte especial.



A abertura será no Grande Teatro do Cine Theatro Brasil, às 19h, com Babi Amaral como mestre de cerimônias. Avelin Buniacá Kambiwá inicia o evento conduzindo uma bênção com cantos e rituais indígenas. Na sequência, bate-papo com o navegador e escritor Amyr Klink e a fotógrafa Marina Klink. Sérgio Pererê e Nath Rodrigues encerram a cerimônia, com um pocket show.



No repertório, canções dele e dela, parcerias dos dois – como “Manhãs de maio”, do álbum “Canções de outono”(2024) – e ainda haverá espaço para improvisações.



A música que Pererê destaca do show é “Insustentável”, do disco “Serafim” (2013). Segundo ele, “quando a gente pensa na sustentabilidade, é porque também já estamos questionando a insustentabilidade de situações essenciais”.



Ele observa que “a cultura não está desvinculada de nada. Às vezes, a gente falha em pensar na arte separada de outras questões, mas ela está ligada à consciência ambiental, à sustentabilidade, à economia e à educação”.



Intervenção no metrô

No segundo dia de festival, Bruno Ulhoa faz a intervenção “Eixos do amanhã”, na escadaria do metrô da Rua Sapucaí, às 10h. Às 19h, o grupo Calma Clima promove uma corrida de 6km da Praça Sete até a Rua Sapucaí.



No mesmo horário, será aberta a exposição “Até no lixão nasce flor”, no Centro de Referências das Juventudes, com obras de jovens artistas feitas a partir de resíduos aproveitados.



A Cia Maria Cutia apresenta o espetáculo infantil “Aquarela” na sexta (9/5), às 14h, no Cine Theatro Brasil. A montagem inclui figurinos e cenários brancos que são pintados em cena pelos atores. Às 18h, Cida Barcelos apresenta o “Sarau das cachorras”, no Museu de Artes e Ofícios, com poesia, performance e roda de conversa. Às 19h, será realizado o Duelo de MC's Família de Rua, no Viaduto Santa Tereza, com show da cantora Miss Black.



Sábado (10/5) é o dia mais cheio da programação. Às 10h, o público é convidado para a caminhada performática “Caminhos das águas”, que percorre o trajeto de córregos invisibilizados da cidade. O encontro será na esquina das ruas Professor Moraes e Antônio de Albuquerque. No mesmo horário, a feira Paraíso Veg ocupa a Rua Sapucaí, com gastronomia, produtos sustentáveis e adoção de animais.



O espetáculo da Cia Teatral Solares “Revolixão – O mistério das águas”, sobre as lendas aquáticas brasileiras, será apresentado na Rua Sapucaí, às 16h. No mesmo local, às 17h30, ocorre a final da seletiva mineira da batalha de funk Disputa Nervosa Nacional. Fechando a noite, o Palco Sapucaí recebe o show “Adriana Araújo canta Alcione”, às 20h30.



O domingo (11/5) reserva espaço para a edição de Dia das Mães da Tweed Ride BH, às 10h, com saída do Instituto Undió. O passeio ciclístico inspira os participantes a usarem figurinos que remetem aos anos 1940 e pedalar com bicicletas antigas. Na Rua Sapucaí, às 11h, a edição especial do Tranquilo inclui show da cantora Tiê.



O grupo Favela Dance, do projeto Lá da Favelinha, também apresenta no domingo o espetáculo “Brinco de ouro”, às 17h, no Palácio das Artes. Com performance de funk, a apresentação discute as situações vivenciadas na periferia. Para finalizar a programação, será realizado o Baile do X, às 21h, na Casa Sapucaí.



“VIRADA SUSTENTÁVEL”

Festival em Belo Horizonte, desta quarta-feira (7/5) a domingo (11/5). Entrada gratuita. Programação completa no site.



