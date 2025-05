Balada em Belo Horizonte tem novo horário: das 10h às 15h

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em um passado não muito distante, a balada tinha hora para começar, mas nunca para terminar. As festas viravam a noite e, não raras vezes, os últimos só deixavam o fervo com o sol a pino. As coisas mudaram. E muito. O consumo do álcool, por exemplo, não seduz tanto os jovens. Em nome da saúde, muitos não viram uma gota na boca. Mas, a questão econômica é um fator que não se pode deixar de lado. O dinheiro para a rapaziada não está fácil. Sábado (10/5), a balada da cidade segue a tendência mundial com a primeira edição da festa Soun-d Queijo. Realizado pela Frau Bondan com apoio do Cine Theatro Brasil, a festa está marcada para começar às 10h da manhã, com cardápio que inclui, óbvio, café e pão de queijo, além de drinks, porque, afinal, ninguém é de ferro.



• FRAU BONDAN

O endereço da festa Soun-d Queijo, a Frau Bondan, que funciona no prédio do Cine Brasil, no quarteirão fechado da Rua Carijós, é, por si, um charme. O horário e o cardápio mudaram, mas festa sem DJ não é festa. Para animar a pista, que vai ocupar o espaço das mesas no primeiro piso do café, Soft.Soup e Glico. "O prédio histórico é maravilhoso, o espaço também. O Centro que está bombando, a Praça Sete é democrática", enumera Glico sobre as vantagens do endereço. O horário também agrada o DJ, que já tocou em eventos na cidade, sábado à tarde.



• CONSUMO

Não haverá cobrança de ingressos, mas um valor de consumação (R$ 30). O cardápio também tem tudo a ver com o clima da festa. "A pessoa estará acordando e, ao chegar, vai querer um bolo, um pão de queijo, um café", cita Glico, tranquilizando também a turma que gosta de drinks, que poderá escolher entre os feitos com chocolate e conhaque, espresso tônica (café expresso, água tônica e gim). Haverá, também, opções de pães de queijo recheados (frango, caprese, carne de panela), mini pães de queijo e vegetariano.O serviço é Autosserviço no balcão. A escolha pela data não foi à toa. Glico lembra que sábado é véspera do Dia das Mães. "Como no domingo todo mundo fica agarrado na barra das saias das mães, aí que ninguém sai no sábado à noite. A Soun-d Queijo é uma opção para sair no sábado (10/5) sem ter ressaca no dia seguinte. A festa acaba às 15h.



• WAKE

O norte- americano Jake Pelot e os irmãos argentinos Kai e Ulf Ditsch, o campeão panamericano Marcelo Giardi (Marreco), a bicampeã mundial master Mariana Nep e sua filha, Maria Giardi, que, com apenas 8 anos, já coleciona títulos expressivos, o campeão mundial de kitesurf Gabriel Benetton, o brasiliense Felipe Miyamoto e o manauara indígena e campeão da brasileiro Profissional na etapa em 2024, Jair Paulino, o Jajá, são nomes confirmados em mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard e do Pro Worlds, confirmado para o período de 16 a 18 de maio, no Clube Serra da Moeda, em Nova Lima.



• HAHAHA

Novo espetáculo do Instituto Hahaha, “Tá no estatuto!”, estreia dia 16 de maio temporada que seguirá por praças e escolas públicas de Belo Horizonte. Com direção geral e dramaturgia de Vinicius de Souza, a montagem tem como ponto de partida o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que ganha interpretação dos palhaços da companhia, a partir da própria experiência como artista. Os quadros são interligados por uma palhaça, a Dodote Bololô, que interpreta a organizadora de uma assembleia. No percurso, ela encontra convidados especiais e cada um, ao seu modo, explica um capítulo do estatuto. A primeira apresentação está marcada para sexta-feira (16/5), às 19h, na Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia.

