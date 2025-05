Vera Holtz anuncia nova temporada de 'Ficções', agora no Sesc Palladium

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Vera Holtz está de volta a Belo Horizonte. A atriz vai fazer nova temporada da bem-sucedida “Ficções”, agora no Sesc Palladium. Em dois anos, o espetáculo será apresentado pela terceira vez na capital. “Tivemos duas temporadas bastante interessantes em BH, com público muito interessado. Quando terminávamos, as pessoas ficavam para conversar com a gente, trocando impressões sobre a importância da obra tanto para elas individualmente quanto para o coletivo”, afirma Vera, em depoimento exclusivo à coluna. Simpática, não esconde sua admiração pela cidade “muito charmosa”, destacando restaurantes deliciosos e o mundo fashion.

A artista se encantou com as pessoas de BH. “A coisa mais gostosa de voltar a Belo Horizonte é reencontrar as histórias contadas pelos cidadãos. Quando você entra no carro para ir para o teatro, o motorista já começa a contar casos. Nas ruas, as pessoas trocam muita informação. Há também os amigos que fizemos. Chego novamente a Belo Horizonte com muita felicidade de estar com vocês”, declara.

A admiração de Vera por BH não é apenas força de expressão. Na primeira temporada de “Ficções” no CCBB, ao longo de um mês, ela alugou casa na cidade. “Fiz curso de bordado no Centro de Arte Popular e fiquei com a lembrança gostosa do uso do bordado como suporte de criação. Mulheres sentadas em torno da mesa, algumas com histórias individuais mais difíceis que outras, mas todas usando a linha e o tecido para contá-las. Não vou esquecer isso jamais”, revela.

Vera considera a maioria dos museus da capital mineira bem-cuidada. “Eles nos ensinam muita coisa sobre Belo Horizonte e, obviamente, história do Brasil.” Não se esquece do Mercado Central e, como faz questão de frisar, da cachaça mineira. “O queijo é de excelência, mas a cachaça deu um start para a gente. Através de uma funcionária do Centro Cultural Banco do Brasil, a Dalva, começamos o roteiro para conhecer esta bebida brasileira tão popular. Outra lembrança é o cuidado das pessoas com os criadores, com os processos de criação.” Apaixonada pela moda mineira, Vera também elogiou as estilistas de Minas, muitas delas suas amigas.

Angelina Gonçalves, coordenadora do Centro de Arte Popular, com Vera Holtz e Fátima Coelho, professora de bordado. Regina Maria, irmã de Vera, está sentada Wesley Cardozo/divulgação

A nova temporada de “Ficções” será mais apertada. Para dar conta de sua agenda social, a atriz não descarta a possibilidade de chegar à cidade alguns dias antes da peça. Quer visitar amigas, voltar aos mercados Central e Novo para “saborear comidas deliciosas” e visitar lojas. “Gosto das confecções locais”, afirma. Planeja fazer aula de voz com Babaya e visitar o Grupo Galpão. “O grupo está estreando a peça '(Um) Ensaio sobre a cegueira', com direção e adaptação do Rodrigo Portela, também nosso diretor. E o Federico Puppi faz a direção musical. Devo ir antes para ver se consigo estar com eles”, planeja. “Vou passear. De repente, volto a Inhotim, um lugar de excelência da arte contemporânea. Só de sentir os ares de Belo Horizonte, a gente já se transforma, tá?”, ela afirma, com largo sorriso.

“Ficções” se baseia em “Sapiens – Uma breve história da humanidade”, escrito por Yuval Noah Harari. “Se você tiver vontade, leia o livro. Se não, não tem a menor necessidade de lê-lo antes de assistir à peça. Quero convidar a todos para este encontro, um momento de reflexão sobre a nossa extraordinária capacidade de inventar histórias”, afirma Vera. A nova temporada de “Ficções” vai de 20 a 22 de junho, no Sesc Palladium, com sessões sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h.

