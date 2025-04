Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Depois de encenar “Partido” (1999), baseado na obra “O visconde partido ao meio” (1951), de Ítalo Calvino, o Grupo Galpão volta, agora, a tomar uma obra literária de ficção como base para um espetáculo.

A montagem “(Um) Ensaio sobre a cegueira”, que estreia nesta quarta (30/4), com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, é uma adaptação do romance “Ensaio sobre a cegueira”, de José Saramago (1922-2010), publicado há 30 anos.



Depois de “Cabaré Coragem” (2023), que teve direção de Júlio Maciel, integrante do grupo, o Galpão pensou em trabalhar com alguém de fora e convidou Portella. O diretor conta que conheceu o grupo na segunda metade dos anos 1990, mais ou menos na mesma época em que leu “Ensaio sobre a cegueira”.



Ele se recorda de ter ficado apaixonado pelo livro, ter pensando que ele poderia ser adaptado para o palco e ter tido a certeza de que só com o Galpão isso seria possível.

“A coisa que mais me chamou a atenção no romance é a experiência coletiva que Saramago explora. São muitos personagens. Pensei que fazer disso uma peça com um grupo como o Galpão seria muito interessante, porque eles têm um senso de comunidade que tem a ver com o livro, têm a noção de que a potência está no coletivo”, diz.



Na história, o mundo é tomado por uma “cegueira branca” que se alastra rapidamente. Diante do perigo do contágio, as autoridades resolvem confinar as pessoas que já foram acometidas por ela ou que tiveram contato com os “contaminados”.

A trama do romance focaliza um grupo que é isolado em um manicômio e largado à própria sorte, numa situação que coloca à prova os frágeis limites éticos que separam a humanidade da barbárie.



Convites recíprocos

Em 2023, Portella estava com duas peças em cartaz em Belo Horizonte – as premiadas “Tom na fazenda” e “Ficções”. Ele esteve na cidade e convidou os integrantes do Galpão para assisti-las.

Ato contínuo, foi convidado para uma visita à sede do grupo. O diretor conta que, assim que entrou no Galpão Cine Horto, foi interpelado se não tinha interesse em dirigir o grupo em uma montagem.



“Cheguei para tomar um café e era uma espécie de armadilha, já estavam prontos para fazer o convite. Mal sabiam que eu também já vinha com essa intenção. Falei: olha, há mais de 20 anos estou maturando a possibilidade de fazer a adaptação de um romance com vocês. E falei do 'Ensaio sobre a cegueira'. Eles adoraram a ideia e, a partir daí, comecei a trabalhar na adaptação”, conta.



Eduardo Moreira assente que a ideia foi muito bem recebida. Ele diz que todos os integrantes admiram Saramago e, em especial, o livro lançado em 1995.

“Ele traz essa mensagem de que aquele grupo de pessoas só sobrevive porque faz um pacto coletivo. Saramago escreveu na década de 1990 do século passado e o mundo piorou muito. O século 21 é um fracasso, com essa coisa das redes sociais, do individualismo, do neoliberalismo, da violência, das pessoas avessas a qualquer solução coletiva, na base do ‘cada um por si e Deus por ninguém’. É uma mensagem que faz mais sentido hoje do que à época”, afirma.



Estão em cena em “(Um) Ensaio sobre a cegueira” oito integrantes do Galpão – ficaram de fora Teuda Bara, Arildo de Barros, Beto Franco e Chico Pelúcio – e o ator convidado Luiz Rocha. Além deste elenco, 14 pessoas da plateia são chamadas a participar. E

las optam por isso comprando a modalidade de Ingresso Experiência. Esses coadjuvantes voluntários têm os olhos vendados e ficam em cena a maior parte do espetáculo, que tem aproximadamente 140 minutos de duração.



Construção em camadas



Portella aponta que uma questão central de sua adaptação da obra de Saramago para o teatro está na elaboração de um ator-formulador, que constrói uma dialética permanente entre narrativa e drama. Ele diz que cada artista em cena contém em si três camadas.

“De dentro para fora, você tem a do personagem, que está vivendo a história na ficção, e a do ator, que também se manifesta. Há, ainda, uma camada intermediária, que é a do narrador ou formulador, como estamos chamando. Na peça, elas são híbridas, se confundem”, afirma.



Segundo ele, essa opção se deveu ao caráter ensaístico do romance de Saramago. “Ele mesmo falava que se trata mais de um ensaio ficcional do que propriamente de um romance. No processo de adaptação, entendi logo que esse caráter ensaístico deveria estar na encenação, que eu deveria abrir um espaço mais performativo para que o ator pudesse também estar presente em uma camada mais externa, e não apenas a serviço do personagem. Aí peguei a ideia do rapsodo e traduzi isso de uma forma um pouco diferente”, conta.

“(UM) ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA”

Espetáculo do Grupo Galpão, com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, a partir do romance de José Saramago. Estreia nesta quarta-feira (30/4), às 20h, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), Ingresso Experiência, limitado a 14 por sessão, a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no Sympla. Temporada até 1º/6, de quarta a sábado, às 20h, e domingos, às 19h. Interpretação em Libras às quintas e domingos.