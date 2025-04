Clara Moneke é a 3ª protagonista negra de novelas da Globo no ar atualmente

Clara Moneke, de 26 anos, demonstra confiança em Leona, a protagonista de “Dona de mim”, novela de Rosane Svartman que estreia nesta segunda-feira (28/4), na faixa das 19h da Globo. Para a atriz, Leo é um espelho da mulher brasileira.

“Ela é uma pessoa de garra, de batalha, de sonhos, crenças e vitórias. Leona é dona de uma jornada feliz e digna de poder. Me sinto muito orgulhosa de defender esta personagem”, afirma a jovem atriz.

Clara é sincera ao lembrar que, quando estreava na TV em “Vai na fé”, da mesma autora, há dois anos, não imaginava ser protagonista de uma produção tão cedo.

“Não mesmo! A gente tem que celebrar, claro, e mais ainda tem que se fortalecer, porque é um espaço que está sendo conquistado. Sei que estou fazendo história e isso é gratificante”, exalta.

A paulistana compõe a nova trinca de protagonistas negras de novelas da Globo em cartaz, junto de Duda Santos (“Garota do momento”) e Taís Araújo (“Vale tudo”). "A história da mulher negra que vence é uma história que precisa ser contada”, afirma.

Jovem moradora do bairro carioca de São Cristóvão, a personagem Leona vive na correria, sempre enrolada com grana. Convive com uma dor imensa: perdeu a filha ainda na gestação.

Sete anos depois, porém, o destino lhe reserva o emprego de babá na mansão da família Boaz, dona da fábrica de lingerie onde já trabalhou.

CONHEÇA OS PERSONAGENS DE 'DONA DE MIM':

Leona (Clara Moneke) – A bem-humorada Leona mora com a avó e a irmã no bairro carioca de São Cristóvão. No passado, perdeu bebê com seis meses e tem de lidar com esse trauma. Consegue emprego de babá na casa do empresário Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz, para cuidar da menina Sofia (Elis Cabral), de 8 anos. Manoella Mello/Globo Abel (Tony Ramos) – Comanda a fábrica de lingerie Boaz, fundada pelo pai. É filho de Rosa (Suely Franco), pai de Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima), do primeiro casamento. Adotou a menina Sofia (Elis Cabral) para cumprir trato com Ellen (Camila Pitanga), antiga funcionária da Boaz. É casado com Filipa (Cláudia Abreu). Léo Rosário/Globo Filipa (Cláudia Abreu) – A mulher de Abel se sente solitária, guarda a frustração de não ter se tornado cantora e atriz. Bipolar, enfrenta o desafio da maternidade, consciente dos erros que cometeu com a filha Nina. Leo Rosário/Globo Sofia (Elis Cabral) – Tem 8 anos, é a caçula dos Boaz. Adora pregar peças nas babás, até que Leona chega à mansão da família e supreende a todos ao estabelecer uma relação diferente com a menina. Manoella Mello/Globo Jaques (Marcello Novaes) – Irmão caçula de Abel (Tony Ramos), o economista Jaques comete falcatruas e não se conforma de não comandar a empresa da família. Manoella Mello/Globo Samuel (Juan Paiva) – Filho de Abel, trabalha na empresa da família e está cotado para substituir o pai no comando dos negócios. Léo Rosário/Globo Davi (Rafael Vitti) – O filho de Abel Boaz não leva a vida a sério, trabalha na empresa da família só para constar, esbanja dinheiro e paquera modelos da fábrica de lingerie. Leo Rosário/Globo Ellen (Camila Pitanga) – Doente, é mãe de Sofia (Elis Cabral), garota adotada por Abel (Tony Ramos) a seu pedido. Manoella Mello/Globo Marlon (Humberto Morais) – Quase se casou com Leona, também mora em São Cristóvão. Marlon é pai do bebê que Leona perdeu. Namora Bárbara (Giovana Cordeiro, foto), lutadora de kickboxing como ele. Manoella Mello/Globo Ricardo (Marcos Pasquim) – Advogado, não é confiável e está por trás de irregularidades na empresa dos Boaz, macomunado com Jaques (Marcello Novaes, à esquerda), o ambicioso irmão de Abel Boaz. Manoella Mello/Globo Voltar Próximo

A sintonia entre Leo e a menina Sofia (Elis Cabral) é tanta que muda as vidas das duas— e também as de todos os membros da família, incluindo o pai, Abel Boaz (Tony Ramos), e os irmãos mais velhos da garota, Samuel (Juan Aguiar) e Davi (Rafael Vitti).

“Ela chega à casa da família Boaz e lá encontra um outro sentido para tudo, principalmente com a Sofia. A questão da adoção vai vir muito forte”, adianta Clara.

Sofia não é filha natural de Abel. O empresário adotou a menina para honrar um acordo com Ellen (Camila Pitanga), mãe dela, que tem graves problemas de saúde.

Clara Moneke reage com bom humor ao fato estar no centro de um quarteto amoroso. Samuel e Davi vão disputar o coração de Leona, que tem história ainda mal resolvida com Marlon (Humberto Morais), pai do bebê que ela perdeu.

“A Leo e o Marlon têm um apelo forte. O apelo do tempo, do afeto maturado. Mas ela vai transitar entre esses três — pelo menos por enquanto (risos). Nunca se sabe, é novela... Vai que tenha mais?”, brinca.

“Com Marlon, é amor do passado, ferido, muito machucado, então não tem como prever o que vai acontecer. Eu, particularmente, torço por eles, mas também torço pelas possibilidades de Leona conhecer outras pessoas, se descobrir em outros lugares, sendo dona de si", diz Clara.

Na vida real, ela é namorada do o ator Breno Ferreira, intérprete de André em “Vale tudo”.

“DONA DE MIM”

Novela de Rosane Svartman, escrita com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. Direção artística: Allan Fiterman. Direção geral: Pedro Brenelli. Direção de gênero: José Luiz Villamarim. Estreia amanhã (28/4), às 19h40, com exibição de segunda-feira a sábado.