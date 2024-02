Autora das novelas “Totalmente demais” (2015), “Bom Sucesso” (2019) e “Vai na fé”, a escritora Rosane Svartman se dedica nos últimos tempos a escrever e desenvolver projetos para o público infantojuvenil, na contramão do mercado da televisão.

A plataforma Globoplay acaba de lançar a segunda temporada de “Vicky e a Musa”, série lançada em 2023 com elogios de público e crítica. Para 2025, está prevista a estreia de “Espécie invasora”, produção que fala de lobisomens e tem Svartman como uma das roteiristas.

Ao explicar por que gosta tanto de escrever para adolescentes e jovens, Rosane afirma que o segredo é não subestimar o público e abordar assuntos importantes de igual para igual.

“Nunca subestimo o público, de qualquer idade. Podemos falar de qualquer assunto, a questão é como, como você fala sobre o luto, por exemplo. Ou sobre questões da relação maternidade ou paternidade, da relação entre gerações”, afirma.

“Estas são questões importantes da nossa sociedade. Podemos, sim, falar (sobre elas), conversar, contar histórias. É sempre a forma de como falar. Acho importante podermos tratar de temas prementes para esse público também”, defende.

Sobre a nova temporada de “Vicky e a Musa”, que fecha a série, Rosane diz que conflitos são aprofundados nos 12 novos capítulos, que já haviam sido gravados na sequência da primeira leva.

“Nessa nova fase, a trupe vai montar um espetáculo. À medida que esse espetáculo vai sendo montado, aprofundamos alguns dilemas dos personagens, que refletem, através da arte, sobre o que estão vivendo e passando”.

“É como na vida”, compara. “Nós também temos aquela música da fossa, ou quando vemos um filme e, às vezes, temos uma epifania ou pensamos sobre uma relação. Eles, através do teatro, das músicas e da arte, vão também pensando, refletindo, superando dilemas e conflitos.”

Câncer de mama

Atualmente, a escritora se dedica ao cinema, em projeto dirigido com a atriz Suzana Pires baseado na história de uma mulher com câncer.

“Estou na ilha de montagem do filme que acabei de dirigir com a Suzana Pires, produção da Raccord Produções, inspirada no blog da Clélia Bessa. O original era 'Estou com câncer, e daí?', mas o filme vai se chamar 'Câncer com ascendente em Virgem'. É a jornada de uma mulher com câncer de mama. Obviamente, quando nos deparamos com uma doença como essa, é um filme muito sobre a vida. Viver a vida é o que importa”, conclui Rosane.

“VICKY E A MUSA”

De Rosane Svartman. Direção: Ana Paula Guimarães. Com Cecília Chancez, Tabatha Almeida, Nicolas Prattes, Malu Rodrigues, Dan Ferreira e Cris Vianna. Duas temporadas, com 25 episódios. Disponível no Globoplay