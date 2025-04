Pedro Pascal critica opiniões transfóbicas de J.K. Rowling

O ator chileno Pedro Pascal não apenas criticou J.K. Rowling, como também fez um apelo por boicote a todos os produtos relacionados a "Harry Potter", após a autora britânica defender a decisão da Suprema Corte do Reino Unido, segundo a qual mulheres transgênero não são legalmente consideradas mulheres.

"É horrível, nojento e uma merda. Um comportamento tão lamentável e desprezível", comentou o astro de "The mandalorian" e "The last of us"em um vídeo publicado pelo ativista Tariq Ra'ouf nas redes sociais.

A decisão do tribunal britânico "não remove as proteções para pessoas trans", que continuam "protegidas contra discriminação com base na mudança de gênero". A nova determinação é que uma pessoa transgênero, mesmo com documentação que a identifique como mulher, não deve ser legalmente considerada mulher. Os cinco juízes concordaram que "os termos 'mulher' e 'gênero'", conforme estabelecido na Lei da Igualdade, "referem-se a uma mulher biológica e ao gênero biológico".

Pouco depois do anúncio da decisão, Rowling recorreu às redes sociais para comemorar. "Adoro quando um plano dá certo", escreveu ela ao lado de uma foto em que aparece em um iate, segurando um copo de uísque e fumando um charuto. "Foram necessárias três mulheres escocesas extraordinárias e tenazes, com um exército por trás delas, para que este caso fosse ouvido pela Suprema Corte e, ao vencer, elas protegeram os direitos de mulheres e meninas em todo o Reino Unido", escreveu em sua conta no X.

Segundo uma matéria do jornal argentino La Nación, as três mulheres às quais a autora se referiu fazem parte de um grupo de ativistas que entrou com a ação judicial. No entanto, críticos de Rowling afirmam que foi ela quem financiou os custos do processo. "Pessoas trans não perderam nenhum direito hoje, embora eu não tenha dúvidas de que algumas (não todas) ficarão furiosas porque a Suprema Corte manteve os direitos das mulheres com base no sexo", completou a autora na publicação.

Em sua postagem, o ativista Tariq Ra'ouf criticou Rowling por "se deleitar com o fato de ter ajudado a Suprema Corte do Reino Unido a definir que mulheres transgênero não são legalmente mulheres". Segundo ele, "ela está orgulhosa do trabalho que fez nos últimos anos para incutir ódio e medo do público em relação a uma minoria muito pequena, que já está entre as mais incompreendidas do planeta".



Esta não é a primeira vez que o ator chileno se manifesta em apoio aos direitos LGBTQIA+. Ele já havia demonstrado apoio em 2021, quando sua irmã Lux se assumiu como mulher trans.



Outra celebridade que criticou a escritora foi Sean Biggerstaff, ator que interpretou Oliver Wood na franquia de filmes "Harry Potter". Após afirmar que "a intolerância estraga a engenhosidade", ele comentou especificamente os elogios de Rowling ao grupo de mulheres que entrou com o processo judicial: "A maioria das mulheres escocesas que discordam desses idiotas não é financiada por uma bilionária obcecada", declarou o ator.