Espetáculo "Não!", com Adriana Birolli, chega a BH pela primeira vez

O espetáculo "Não! Uma comédia para quem tem dificuldade de dizer não", estrelado pela atriz e produtora Adriana Birolli e dirigido pelo ator e dramaturgo Diogo Camargos, chega pela primeira vez a Belo Horizonte para duas apresentações. A primeira sessão será nesta sexta (25/4), a segunda no sábado (26/4), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, localizado na Rua da Bahia, 2.244.

Na peça, a personagem, interpretada por Adriana, tem dificuldade em dizer "não”. A mulher está completando 36 anos e precisa comparecer a um jantar de comemoração, ao qual ela não gostaria de ir, marcado por sua mãe.

“Tudo começa com ela se questionando por que não conseguiu dizer 'não' para isso. No decorrer do espetáculo, vão surgindo várias situações cotidianas, situações do trabalho, com relacionamento, situações simples onde a gente acaba tendo dificuldade de dizer não, ela vai vivenciando esses momentos e dividindo com o público a dificuldade dela”, conta a atriz.

Situações como essa podem ser rotineiras para muitas pessoas, inclusive para os artistas envolvidos na peça. A dificuldade ao dizer “não” atinge a atriz, não apenas a personagem. Adriana conta que aprende ao se ouvir em cena, refletindo sobre as situações vividas no palco. Para ela, o “não” é um eterno vigiar,“se não prestarmos atenção, estaremos em mais uma situação que a gente queria dizer 'não’, mas não consegue”, reforça.

O dramaturgo compartilha do pensamento de Birolli. Ele afirma já ter feito coisas que não estava com vontade, como ir a eventos que não gostaria, pela dificuldade de negar.

A pedido de Adriana, a peça foi pensada, escrita e dirigida por Diogo Camargos. A atriz buscava uma produção na qual as pessoas pudessem se divertir e, também, refletir sobre um tema importante, com ideias que o espectador levaria para casa. O dramaturgo trouxe a presença da comédia ao lado de um tema complexo.

De acordo com Diogo, no processo de escrita da peça, a parte cômica do espetáculo veio antes de tudo. “O humor é muito importante para se relacionar com um tema. O público se abre muito mais com o humor e se identifica muito mais”, reforça.

Debate oportuno

Para Birolli, trazer o tópico da dificuldade do “não” para debate é importante. “Tive vários momentos muito íntimos com o espectador. Eu consigo enxergar a transformação das pessoas durante o espetáculo, como elas chegaram pensando a respeito do ‘não’ e como elas vão embora pensando a respeito do ‘não’. Durante o espetáculo, estou vendo o quanto é importante falar disso”, afirma.

O desejo de trazer a montagem para a capital já existia para os artistas. Diogo Camargos é natural da capital mineira e outros espetáculos dirigidos por ele já passaram pela cidade, além de sua atuação em apresentações como ator. “Eu estou muito feliz de estar em Belo Horizonte. Minha família toda é de BH e arredores. Todo mundo está louco para ver as apresentações”, conta.

Já Adriana revela que a última vez em que esteve na capital foi há cerca de 15 anos, com outro espetáculo. “Faz muitos anos que não vou aí. É um lugar onde sempre fui muito bem recebida. O público é muito caloroso, muito carinhoso. Então, eu estou ansiosa para chegar.”

"NÃO! A COMÉDIA PARA QUEM TEM DIFICULDADE DE DIZER NÃO"

Texto e direção: Diogo Camargos. Com Adriana Birolli. Nesta sexta (25/4) e sábado (26/4), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Inteira: R$ 140 (plateia 1) e R$ 120 (plateia 2), com meia-entrada na forma da lei. Vendas online na plataforma Sympla.





*Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco

OUTRAS ATRAÇÕES

• POUSO FORÇADO

O espetáculo “Pouso forçado, uma história de amor”, está em cartaz neste sábado (26/4), no Teatro da Biblioteca Pública, na Praça da Liberdade, às 20h. A peça exibe os personagens Flavio e Chantila em situações de casal, vividas no cotidiano com humor, romance e emoção. Ingressos à venda por R$25,na plataforma Sympla.

• ANNE FRANK

Monólogo “Anne Frank, a voz que se tem na memória” volta ao palco para apresentação única neste domingo (27/4), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, na Rua da Bahia 2.244. A peça é uma adaptação da história de Anne Frank, garota judia que enfrentou a crueldade dos nazistas. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda na plataforma Sympla.

• PAULO RICARDO EM CONTAGEM

O cantor Paulo Ricardo se apresenta neste sábado (26/4), às 20h, no Shopping do Avião (Avenida Babita Camargos, 1.295, Bairro Industrial, Contagem). O show faz parte da turnê “Voz, violão e rock'n'roll", que reúne sucessos do RPM e da carreira solo do artista. Os ingressos vão de R$ 80 + 1kg de alimento não perecível (Área Vip) a R$ 3 mil (lounges), e estão à venda na plataforma BaladaAPP.

• É MODERNO ENVELHECER

Com o tema “É moderno envelhecer" e dedicada à valorização de artistas com mais de 50 anos, a quarta edição do Festival Sabiá acontece neste sábado e domingo (26 e 27/4), das 10h às 19h, na Praça Floriano Peixoto, Bairro Santa Efigênia. Com acesso gratuito, o festival conta com mais de 20 atrações, entre apresentações musicais, teatro, exposições e rodas de conversa.