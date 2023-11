Em meio às palmeiras verdes, chafarizes harmônicos e sinalização para pedestres de todas as regiões de Belo Horizonte, a Praça Liberdade abriga um precioso espaço para leitores: a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Construída em 1954 por Juscelino Kubitschek, ela reúne um ambiente tranquilo para estudo, livros, revistas e jornais para empréstimo e exposições gratuitas.

No cartão-postal de BH, a biblioteca, oficialmente batizada de Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, integra o Circuito Liberdade e se divide em dois edifícios: a sede fica na Praça da Liberdade, 21, e foi projetada pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer (1907-2012). O Anexo Professor Francisco Iglesias, na Rua da Bahia, 1889, abriga um acervo de mais de 300 mil livros.

Ao longo dos 69 anos, a instituição construiu um acervo que já acumula mais de 500 mil títulos. Entre as obras, há livros representativos de escritores brasileiros e estrangeiros, catalogados em determinados setores, como a coleção de autores mineiros (Mineiriana), coleção de obras raras e especiais (Patrimonial), coleção de periódicos antigos (Hemeroteca), coleção infantojuvenil (BIJU) e um rico acervo em braille.

No prédio arquitetado por Oscar Niemeyer ficam as exposições itinerantes. A galeria se transforma e adapta-se a cada nova edição.

A coleção infantojuvenil, conhecida como BIJU, também está abrigada lá e funciona há mais de 50 anos.

O Setor Infantojuvenil da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais atende visitas de crianças e adolescentes das redes pública e particular de ensino, de projetos sociais e demais interessados Dennys Lacerda/E.M./D.A. Press

Além dos gêneros literários, a biblioteca promove atividades de incentivo à leitura, encontros com escritores, lançamentos de livros e apresentações teatrais. “O nosso objetivo principal é aproximar as crianças e os jovens do universo do livro e da leitura Nós recebemos escolas da rede pública e da rede particular, há uma demanda bem grande para fazerem visita”, conta Ricardo Girundi - Coordenador dos espaços de arte da biblioteca, 62 anos

Já o prédio anexo, onde está localizado a maior parte do acervo, é bem catalogado e oferece ao leitor a possibilidade de livros para empréstimo, estudo, além de computadores com internet.

A instituição possui mais de 500.000 mil exemplares, entre livros, revistas e jornais históricos Denys Lacerda/E.M./D.A. Press

Para levar algum livro emprestado, basta se cadastrar, apresentando documento de identidade, comprovante de residência e contribuição de R$ 3 (em espécie). Menores de 16 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis para fazer a carteira de leitor. O cadastro tem validade de 2 anos. Atualmente, são mais de 100 mil associados.

O acervo é rico e composto por obras que englobam diversas áreas do conhecimento e literatura de grandes autores brasileiros e estrangeiros.

A estrutura física da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais possui ainda salas de leitura infantil, sala de jogos, brinquedoteca, sala de cursos, galerias de arte, além do Teatro José Aparecido de Oliveira com espaço para 191 pessoas. Seus prédios recebem, diariamente, cerca de 660 pessoas.

Horário de Funcionamento

Prédio Sede – Luiz de Bessa

Praça da Liberdade, nº 21 , de segunda a sexta.



Setor Infantojuvenil: 8h às 17h



Setor Braille: 8h às 18h



Setor Coleções Especiais: 8h às 18h



Setor Hemeroteca Histórica: segunda a sexta, mediante agendamento no hemeroteca.biblioteca@secult.mg.gov.br.



Prédio Anexo – Professor Francisco Iglesias

Rua da Bahia, nº 1889, segunda a sexta.



Setor Referência e Estudos: 10h às 16h



Setor Empréstimo: 10h às 16h



Espaço Geek: 10h às 16h



Sala de Estudos: 10h às 16h



Sala de Internet: 10h às 16h