O próximo sucesso da Broadway da dupla Charles Möeller e Cláudio Botelho

Os diretores Cláudio Botelho e Charles Möeller, que reúnem mais de quarenta espetáculos em suas carreiras, trarão ao Brasil o musical “Anne of Green Gables”, sucesso da Broadway baseado no clássico livro lançado em 1908 pela canadense L. M. Montgomery.

O espetáculo, em fase de captação de recursos, prevê inicialmente 36 apresentações em São Paulo. Botelho será tradutor, adaptador à versão brasileira e diretor do musical, posto que vai dividir com o parceiro Möeller.

A obra de Montgomery, que vendeu mais de 50 milhões de exemplares e já foi traduzida em mais de 35 idiomas, conta a história de Anne Shirley, uma órfã enviada por engano à fazenda Green Gables.

Além do musical nos Estados Unidos e sua versão brasileira, a ser montada por Botelho e Möeller, o livro já inspirou um filme, seriados na TV e uma série na Netflix, “Anne with an E”.