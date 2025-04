Beto e Wilson Lopes fazem show com Toninho Horta para comemorar Dia do Jazz

Os projetos Música na Árvore Solar e BH Cult se unem para antecipar a comemoração do Dia Internacional do Jazz, que é celebrado em 30 de abril. Eles apresentam neste sábado (26/4), a partir das 10h, no Bairro São Bento, uma Feira Gastronômica, com Festival de Salgados e várias atrações musicais, sendo a principal delas a presença do compositor e instrumentista Toninho Horta,convidado dos irmãos Wilson e Beto Lopes.

Mas as atrações musicais não param por aí, pois estarão presentes também o trompetista João Vianna, a Charanga Pop, o grupo de dança Be Hoppers, as bandas No Stress e Charlie BH Jr., o DJ Fê Lins e o cantor Lessinho Mississipi, interpretando hits do blues e rockabilly.

O evento traz ainda uma feira gastronômica, com o Festival de Salgados, assinado pelo projeto BH Cult, com coxinhas crocantes, pastéis variados, bolinhos de queijo, empadas e quibes feitos com tempero especial e chope artesanal, além de pratos da culinária mineira, assinados por chefs renomados.

Toninho Horta conta que os irmãos Lopes gravaram um disco em sua homenagem no projeto “Nossas mãos” (Dubas – 2010). “Foi um disco acústico, muito bonito, pois na época eles estavam com muita influência da dupla Larry Coryel e Phillip Catherine, e cheguei até a fazer uma participação naquele álbum. Agora, eles resolveram levantar o repertório daquele disco, mas como o tempo passou, nem mesmo eles lembram mais dos arranjos. Então, Beto me falou, olha Toninho, vou escolher algumas músicas que a gente achou legal daquela época e vamos fazer tudo de guitarra, enfim, uma nova versão daquele álbum.”

“Eles preferiram escolher um repertório com seis músicas minhas, mais 'Travessia' do Milton e Brant, e me parece que mais quatro músicas deles gravadas naquele disco”, revela Toninho. “Devemos apresentar cerca de 12 músicas e vou tocar guitarra também, talvez por ser em um lugar aberto. Então, para simplificar, eles me disseram que era para eu usar a mesma forma que uso nos discos. Concordei, mas mexi um pouquinho e distribuí as melodias em quem vai tocar cada pedaço e ficou muito interessante e diversificado. Assim, uma música pode ter até os três solistas na primeira parte da melodia.”

Toninho conta que os três combinaram também como serão os solos para cada músico. “Então, me parece que vai ficar bem legal, ensaiamos uma vez, mas o repertório que vou tocar é meu e original, não haverá problemas, pois eles conhecem tudo. Quanto às outras, eles tocarão sozinhos, não vou participar, portanto, será tranquilo. O convite partiu mesmo dos meninos e eu fiquei muito feliz, e posso afirmar que o show está muito bonito.”

O cantor, compositor e instrumentista Beto Lopes conta que o show terá clássicos da música mineira. “Eu e Wilson abriremos tocando algumas músicas nossas e de Milton Nascimento e, logo em seguida, convidamos o Toninho para tocar conosco. Tocaremos umas sete músicas dele e, no palco, serão três guitarras e três vozes. Dele vamos tocar algumas canções mais conhecidas, como 'Beijo Partido', 'Manuel, o audaz' e 'Viver de amor', entre outras. Resumindo, vamos relembrar também alguma coisa daquele meu duo com o Wilson, quando tocamos lá na sala Humberto Mauro, em 1982. Como já gravamos um CD em homenagem ao Toninho, resolvemos convidá-lo para tocar conosco, o que muito nos honra.”

Gastronomia

O criador do BH Cult, Amaury Sodré, explica que fez uma parceria com o projeto Música na Árvore para comemorar antecipadamente o Dia Internacional do Jazz. “Então, teremos a Feira de Salgados, evento gastronômico com vários tipos de salgados e pratos, e as atrações musicais, inclusive com a presença do grande Toninho Horta, convidado pelos irmãos Lopes. Entre outras atrações, teremos também a apresentação da Musicando, escola de música do São Bento, composta por talentos do bairro, apresentando seus alunos. Cerca de 30 barracas servirão salgados variados e pratos. Estarão lá produtores de queijos e doces e o chope artesanal da Krug Bier.”

Sodré ressalta que essa é a primeira edição do Festival de Salgados, que deverá ser apresentado todos os anos. “Contaremos com a presença do chef Ricardo Handam, especialista na culinária árabe, que servirá quibes, empadas, samosa (pastel recheado), esfirras e kafta, entre outros. Teremos ainda pratos opcionais como tropeiro, além de estação de vinhos, drinques e de chope artesanal. Estamos com uma ótima expectativa, porque o público já vinha pedindo isso. Em BH, existem alguns festivais direcionados, como o de camarão e pastel, então, pensamos: vamos fazer de salgados também, que tem uma variedade enorme. Estamos também com uma culinária internacional, com salgados coreanos, italianos, indianos, enfim, uma grande variedade, e acredito que o pessoal curtirá bastante, sem falar nas atrações musicais, que são muitas.”

O projeto Música na Árvore Solar prevê ainda duas oficinas, uma de percussão e outra de cinema, ambas a serem realizadas em escolas públicas após este sábado (26/4), em datas ainda a serem definidas. Estas apresentações visam mostrar o potencial agregador da música e promover o acesso à cultura por meio do projeto Música na Árvore Solar, que tem direção-geral de Robson Assis, direção artística de João Vianna, e é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio de Emgea, GSL, Cia do Terno e Mais60.

MÚSICA NA ÁRVORE SOLAR E BH CULT

Neste sábado (26/4), a partir das 10h, na Avenida Bento Simão, 100, Bairro São Bento, com o show "Duo Lopes convida Toninho Horta", entre outras atrações, e Festival de Salgados. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. Informações: https://www.instagram.com/projetobhcult/





OUTRAS ATRAÇÕES

• GUSTTAVO LIMA EM BH

Chega a BH a nova turnê "O Embaixador Classic", do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que traz ainda as participações da dupla João Bosco & Vinícius e do grupo Os Caras do Arrocha. O show será realizado neste sábado (26/4), no estádio do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha). O repertório traz hits como “Inventor dos amores”, “60 segundos”, “Cabelo cor de ouro”, “Cem mil”, “Desejo imortal” e “Hora de amar”, entre outros. Faixas do novo álbum “Embaixador Acústico”, como “A noite”, “Quando a chuva passar” e “Morar nesse motel” também fazem parte do show. Ingressos a partir de R$ 50. Informações e vendas: https://baladapp.com.br/pt-BR/eventos/o-embaixador-classic-bh/6249. Os portões serão abertos às 16h.

• 'MAYA' NO FELUMA

A cantora e compositora Júlia Assis Maya apresenta neste sábado (26/4), 19h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro), o musical "Maya". O repertório reúne canções de seu disco homônimo, lançado no ano passado. O álbum “Maya”, que ganhou esse nome em homenagem à primeira filha da artista, fala sobre a maternidade e as diversas formas em que ela pode ser representada. Júlia se apresenta ao lado do marido Yuri, que também é cantor e violonista, e de uma banda formada por percussionistas, violinista, baixista, tecladista, e ainda contará com a participação do diretor musical do disco, o multi-instrumentista Gustavito Amaral. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), pelo site sympla.com.br. Informações: 3248-7250.

• TAMBOR NA PRAÇA

Comandado pelo cantor, compositor e multi-instrumentista Maurício Tizumba, o projeto Tambor na Praça será realizado domingo (27/4), 16h, na Praça da Glória, em Contagem, tendo como convidado o Bloco Namastreta. A apresentação conta com as participações do Bloco Tambor Mineiro e do Bloco Saúde, composto por médicos cooperados e colaboradores da Unimed-BH. Criado em 2023, e formado por idosos do programa “Contagem na Maturidade”, o Bloco Namastreta se destaca por promover a inclusão da população idosa no Carnaval e na cultura popular, mostrando que a alegria e o samba não têm idade. O Namastreta também desenvolve oficinas de percussão com instrumentos recicláveis, fortalecendo laços comunitários e resgatando memórias afetivas. Evento gratuito.