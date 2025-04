Dia Internacional do Jazz ganha programação gratuita no Bairro São Bento

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Dia Internacional do Jazz será comemorado em Belo Horizonte com duas ações gratuitas do projeto Música na Árvore Solar, em 26 de abril, no Bairro São Bento. Na Avenida Bento Simão, as apresentações começam às 11h, com destaque para o show “Duo Lopes convida Toninho Horta”. O guitarrista, sócio-fundador do Clube da Esquina e vencedor do Grammy Latino vai se juntar aos irmãos Wilson e Beto Lopes. DJ Fê Lins, Be Hoppers e No Stress também estarão em cena. Ao meio-dia, tem cortejo da Charanga Pop Jazz, na Barragem Santa Lúcia.

A Feira Gastronômica BH Cult, parceira do projeto, promete oferecer o melhor da culinária mineira. Criado em 2011 pela Unesco e pelo pianista americano Herbie Hancock, o Dia Internacional do Jazz é realizado anualmente em 30 de abril.



• ENERGIA FOTOVOLTAICA

Música na Árvore Solar se destaca por sua proposta sustentável. Boa parte da matriz energética do evento será gerada por meio de energia fotovoltaica, captada e armazenada pelo sistema avançado instalado em uma van equipada com placas solares. O projeto, que nasceu com a consultoria técnica da Universidade de Brasília (UnB), foi premiado pelo Instituto Mineiro de Engenharia e Tecnologia (Imec) e hoje é referência em cultura e transição energética.

• SUSTENTABILIDADE

“Temos orgulho em ser um dos pioneiros no país a associar cultura à sustentabilidade e reforçamos ser referência em ESG”, afirma André Trindade, gestor do projeto. Com direção geral de Robson Assis e direção artística de João Vianna, o evento é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Emgea, além do apoio da GSL, Geosol, Cia do Terno e Mais60.

• MOSTRA TIRADENTES FRANÇA

Raquel e Fernanda Hallak estarão até amanhã em Paris, onde participam do festival Regards Satellites, que recebe um recorte da Mostra Tiradentes, coordenada por elas. As irmãs também realizam a CineOp – Mostra de Cinema de Ouro Preto e a CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Exibindo 12 filmes brasileiros, a Mostra Tiradentes França busca promover o diálogo entre cinematografias, ampliar o intercâmbio cultural com a Europa e fortalecer a presença do cinema do Brasil no cenário internacional.

Fernanda e Raquel Hallak participam do Festival Regards Satellites, em Paris Leo Lara/divulgação

• NO PALCO

Osmar Prado traz a Belo Horizonte “O veneno do teatro”, espetáculo que marca a volta do ator aos palcos após o hiato de 10 anos. O texto do espanhol Rodolf Sirera, escrito na década de 1970, propõe uma reflexão sobre ética, estética, convenções sociais e poder. Osmar Prado vai contracenar com Maurício Machado. Dirigida por Eduardo Figueiredo, “O veneno do teatro” integra o projeto Palco Instituto Unimed-BH 2025, com produção executiva da PóloBH. A peça fará curta temporada em 22 e 23 de maio,

às 21h, no Sesc Palladium.

• CENA 3x4

A Maldita Cia. de Investigação Teatral dá início à edição deste ano do projeto Cena 3x4. A partir desta segunda-feira (7/4), propostas de coletivos de teatro, dança, circo, performances e linguagens híbridas podem ser inscritas no site do grupo (https://www.malditacia.com/cena3x4). Três companhias serão selecionadas para o processo de pesquisa, que resultará em três trabalhos inéditos e mostra pública em dezembro.

