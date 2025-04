Cinema japonês inspira coleção de inverno lançada por marca mineira

SIGA NO

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Laura e Clarissa Guerra, filhas de Patrícia Guerra e Paulo Coelho, receberam convidados para o lançamento da coleção de inverno da Auá, marca criada pelos pais delas há 22 anos. O nome da grife vem do tupi: auá quer dizer, ao mesmo tempo, homem, mulher, indígena e gente de todo o mundo, explica o site da grife. Lançada na semana passada, a coleção tem como inspiração filmes dos japoneses Kazuo Miyagawa, Yasujiro Ozu e Akira Kurosawa. Algodão, linho, nylon e algodão encerado são a base das criações. A coleção conta também com exclusivo tecido de jacquard.

• NO PALÁCIO

Pela quarta vez, Moisés Navarro fará a abertura do show de Renato Teixeira, nesta sexta-feira (4/4), às 21h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, em Belo Horizonte. No repertório, sucessos de artistas que influenciaram a trajetória musical de Moisés, como Milton Nascimento, Paulinho Pedra Azul e Vander Lee. O cantor usará figurino exclusivo assinado pelo estilista mineiro Luiz Claudio, da marca Apartamento 03.

• EM FAMÍLIA

Com direção de Carla Candiotto, o espetáculo “Família Dindim” fará duas sessões, sábado (5/4) e domingo (6/4), no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O texto de Gustavo Kurlat utiliza o teatro como uma forma lúdica para falar sobre educação financeira e sustentabilidade para crianças. A meninada conhecerá a história de uma família divertida, atrapalhada e cheia de sonhos durante a semana da educação financeira na escola dos filhos.

• NA SP ARTE

Mineira de Sacramento, a artista visual Pama Loiola terá obra exposta na SP Arte, a maior feira de arte da América Latina, que termina domingo (6/4), em São Paulo. A artista transforma retalhos, louças quebradas e cartas amareladas em obras carregadas de história e memória, as chamadas assemblages.

• PALCO INDEPENDENTE

O festival É Pop BH chega à quarta edição com abertura de inscrições no site www.epopbh.com.br. Propondo-se a dar visibilidade a compositores independentes, a iniciativa é de Gustavo Fraga e Rick Alves. Ana Gabriela, Vitor Novello, Gustavo Fraga, Bruna Lipiani e Ana Pego já passaram pelos palcos do festival, que projetou Nath Rodrigues (MG), Ray (MG), Mari Q Lima (MG), Lucas Grill (RJ), Lucas Benett (BA) e Marina Mathey (SP).

• AO VIVO

Renata Sorrah estrela "Ao vivo", com texto original e direção de Marcio Abreu, que fará curta temporada no Sesiminas em 12 de abril, às 20h, e 13 de abril, às 19h. No elenco, Rodrigo Bolzan, Rafael Bacelar, Bárbara Arakaki e Bixarte. A peça, ficção sobre a suposta biografia de um artista, convida o público a entrar na cabeça dessa pessoa e conhecer suas memórias, sonhos e imaginários.

