Leo Santana prepara loja virtual com suas obras

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.







As obras criadas por Leo Santana são reconhecidas e admiradas. A mais famosa delas, a escultura do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, é ponto turístico na Praia de Copacabana desde 2002.

A carreira do artista plástico, no entanto, remonta ao início dos anos 1990, quando seus trabalhos conquistaram galerias e espaços públicos tanto no Brasil quanto no exterior. A escultura de Drummond é uma das peças que são verdadeiros ícones da cultura brasileira.

ON-LINE

Na semana passada, Leo Santana recebeu grupo de convidados em um apartamento de prédio modernista no Centro da cidade para conhecer obras que estarão disponíveis na loja virtual. Alinhada com o site e o instagram do artista, a loja vai reunir acervo precioso de desenhos, pinturas, gravuras e esculturas de Leo Santana.

ACORDELADO

Os 20 anos da trajetória da ceramista Flávia Soares serão comemorados com a exposição “Corpo/Pote”, na Casa Fiat de Cultura. A mostra reúne série de 11 potes cerâmicos de grandes dimensões, criados a partir da técnica do acordelado – tradicionalmente utilizada por ceramistas populares, como as paneleiras do Vale do Jequitinhonha.

A exposição foi escolhida no 8º Programa de Seleção da Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura e ficará em cartaz até o próximo 11 de maio, com entrada gratuita.

AUTÔMATOS

O artista Agnaldo Pinho, que morreu em janeiro passado, será homenageado na 27ª edição da Feira Artesania do Papel de Minas Gerais, de 12 a 13 de abril, no 3º Piso do Mercado Novo. Agnaldo era reconhecido pelo talento como artista plástico, bonequeiro, cenógrafo e construtor de autômatos.

A namorada dele, Claudia Magalhães, e as filhas Mariana e Flora Pinho irão expor na feira os famosos bonecos e autômatos deixados pelo artista, além de quadros e outros objetos de arte. Sucesso de público e vendas, a feira reunirá mais de 60 expositores que, além de colocar à mostra objetos de arte e utilitários feitos com papel, cerâmica e madeira, irão ministrar oficinas para os participantes.

COMÉDIA

Agenda de teatro de abril animada como nunca. Maitê proença e Débora Olivieri com a comédia “Duas irmãs & um casamento” estão confirmadas em temporada no Sesc Palladium, de 18 a 20.

A peça do dramaturgo inglês Peter Quilter traz uma história emocionante e divertida sobre a complexidade dos laços familiares, sororidade, etarismo, autoestima, desejos e amor. A direção é de Ernesto Piccolo.

