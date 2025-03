Conheça os atores mineiros no elenco do remake de 'Vale tudo'

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Rio de Janeiro - Integrantes do elenco da nova “Vale tudo”, Rejane Faria e Ricardo Teodoro são atores mineiros com trajetórias de sucesso no cinema e teatro. Cofundadora da companhia teatral Quatroloscinco, com sede em BH, Rejane fez o filme “Marte Um” e participa da novela como Marisa, amiga de Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos).

As cenas de Rejane foram gravadas no final do ano passado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O convite veio do diretor artístico Paulo Silvestrini.

Ofício

Em sua segunda novela (a primeira foi “Um lugar ao sol”, 2021), a atriz mineira revela o que a encanta no gênero: a popularidade, o acesso democrático e a possibilidade de dizer para a maioria da população coisas que importam. “Para além do entretenimento, tratar de assuntos contemporâneos, incitar discussões e reflexões é parte fundamental do ofício do ator”, defende.



Rejane revela que foi intenso contracenar com Taís Araujo e Bella Campos, desenvolvendo juntas elementos para as personagens.



“Chegou um momento em que o carinho delas na ficção ficou muito real. Estávamos contando umas com as outras para a construção da relação de amizade sincera, que dura anos. No final, ficamos amigas e agradecemos pela experiência.”



Ricardo Teodoro, que conquistou o Prêmio de Ator Revelação no Festival de Cannes 2024 por seu papel no filme “Baby”, fez participações especiais em vários projetos da Globo. Porém, Olavo, o fotógrafo amigo de César Ribeiro (Cauã Reymond) no remake, é seu primeiro grande papel em novela.

“Estou realizando um sonho: depois de 16 anos de carreira, fazer uma novela. É um desejo enorme, mas um medo, uma ansiedade. Claro que, depois, com os ensaios e conhecendo os colegas, as coisas vão se acalmando. Vem a certeza de um trabalho em que vou me doar 100%, na torcida para que o público goste.”



Nascido em Governador Valadares e criado em São José da Safira, no Leste de Minas, Ricardo aponta coincidências entre as trajetórias dele e de “Vale tudo”.



“A novela estreou um mês antes de eu nascer. O Paulo Reis, que interpretou Olavo na versão original, tinha a mesma idade que tenho hoje, 36 anos”, comenta. “Na faculdade, estudei história da TV e vimos o impacto de 'Vale tudo'”.



Na versão de Manuela Dias, Olavo será diferente do personagem criado por Gilberto Braga. O primeiro entrou em cena a partir do capítulo 60. “Seria uma participação especial, mas ele ficou”, diz Ricardo. No remake, o fotógrafo surge já no quinto capítulo.



“Vou buscar novas camadas para Olavo. Tenho possibilidade de dar a ele camadas além do trambiqueiro”, garante Ricardo Teodoro, bacharel em teatro pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro.



Atuar ao lado de Cauã Reymond está sendo incrível. “Ele foi muito generoso comigo, conhecia minha história, me deu dicas da linguagem de televisão. Conhece muito mais do que eu. Além da atuação, falamos sobre família, anseios, desejos, perspectivas de carreira, esporte. Virou um grande amigo, que espero levar para a vida. Cauã quer que as coisas aconteçam para o César e o Olavo”, revela.

* O repórter viajou ao Rio de Janeiro a convite da Globo