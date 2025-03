'Vale Tudo': relembre a história original da novela

Os noveleiros poderão se aventurar em uma nova trama a partir da próxima segunda-feira (31/3), na Rede Globo. A data marca a estreia de uma nova versão da novela Vale Tudo, que fez bastante sucesso em 1988, quando foi ao ar pela primeira vez.

A releitura da obra é escrita por Manuela Dias e tem a direção artística de Paulo Silvestrini. O novo elenco é formado por Taís Araújo, Bella Campos, Paolla Oliveira, Debora Bloch, Cauã Reymond, Renato Góes, Malu Galli e Humberto Carrão.

Um dos principais momentos da trama de 1988 é o assassinato de Odete Roitman, vilã da história. A identidade não revelada do assassino levantou uma dúvida que instigou o Brasil durante a exibição.

Relembre a história original da novela

A trama principal de Vale Tudo gira em torno da relação turbulenta entre mãe e filha, envolvendo a honesta Raquel Accioli (Regina Duarte) e Maria de Fátima (Glória Pires).

Ambiciosa, Maria vende a única casa da família, em Foz do Iguaçu (PR), e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro, com o objetivo de enriquecer. Raquel, uma mulher guerreira, vai atrás da filha e passa a vender sanduíches na praia para ganhar a vida.

Durante uma sessão de fotos, Maria de Fátima conhece César (Carlos Alberto Riccelli), um famoso modelo com o caráter questionável. Os dois decidem se unir para conquistar o milionário Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), filho de Odete Roitman (Beatriz Segall).



Odete, a vilã da trama, é dona do Grupo Roitman. Esnobe, a personagem faz questão de odiar tudo o que é popular. Com o costume de manipular os filhos, Odete se une à Maria de Fátima para ajudá-la a casar com Afonso, mas com uma condição: que ela ajude a separar a própria mãe, Raquel, de Ivan (Antonio Fagundes), que é administrador de empresas. O objetivo de Odete é casar a outra filha, Heleninha (Renata Sorrah), com Ivan.

Maria de Fátima aceita a condição e consegue separar a mãe do administrador. Ivan acaba se casando com Heleninha, e Maria de Fátima, com Afonso, conforme o plano das duas. Tempos depois, Odete descobre a relação extraconjugal de Maria e César, a impedindo de acessar a fortuna da família.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem matou Odete Roitman?

No decorrer da trama, Odete é assassinada e levanta uma dúvida crucial: quem matou Odete Roitman? Na primeira versão de Vale Tudo, o misterioso assassino — ou melhor, assassina — é Leila (Cássia Kis). A mulher atira em Odete pensando ser Maria de Fátima, que tinha um caso com o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria).