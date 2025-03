'Chatô & os Diários Associados' estreia nesta sexta-feira (28/3), no Rio

Ele já ganhou vida no cinema, na televisão e até no sambódromo. No teatro, Assis Chateaubriand (1892-1968) permanecia incólume até agora, quando vem a público como a figura central de “Chatô & os Diários Associados – 100 anos de paixão”. Com estreia hoje (28/3), no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, o espetáculo celebra o centenário do grupo de comunicação do qual o Estado de Minas faz parte.



A montagem partiu da biografia “Chatô – O rei do Brasil” (1994), de Fernando Morais, coautor do texto do espetáculo ao lado de Eduardo Bakr. A direção é de Tadeu Aguiar. Stepan Nercessian, que estreou em musicais como Chacrinha uma década atrás, interpreta o personagem-título.

No musical 'Chatô & os Diários Associados – 100 anos de paixão', Stepan Nercessian faz o papel de Assis Chateaubriand, o empresário paraibano que revolucionou a imprensa brasileira no século 20 Carlos Costa/divulgação O jornalista desempregado Fabiano (Cláudio Lins) atende ao pedido de Assis Chateaubriand (Stepan Nercessian) e escreve sobre a trajetória do empresário. Este é o ponto de partida do musical 'Chatô & os Diários Associados' Carlos Costa/divulgação A experiente atriz Sylvia Massari vive dona Janete, secretária e braço direito de Assis Chateaubriand André Wanderley/divulgação Patrícia França como Juliana, que trabalha nos Diários Associados e é a paixão do jornalista Fabiano André Wanderley/divulgação O diretor Tadeu Aguiar destaca a era de ouro do musical brasileiro em 'Chatô & os Diários Associados' Carlos Costa/divulgação Elenco tem 18 artistas e banda que executa a trilha sonora ao vivo Patrícia Lerra/divulgação O Nordeste e a cultura popular do Brasil têm destaque no musical escrito por Fernando Morais e Eduardo Bakr Carlos Costa/divulgação Carlinhos de Jesus assina as coreografias do musical sobre a trajetória de Assis Chateaubriand e dos Diários Associados Carlos Costa/divulgação Direção musical de 'Chatô & os Diários Associados' é de Thalyson Rodrigues, com supervisão de Guto Graça Mello Patrícia Lerra/divulgação Assis Chateaubriand entre Benedito Lacerda e Pixinguinha, em 1957. Fundador dos Diários e Emissoras Associados e suas empresas tiveram papel importante na história da música brasileira Luciano Carneiro/O Cruzeiro/1957/EM/D.A Press Voltar Próximo



A narrativa pontua momentos marcantes da trajetória do grupo de mídia, com pano de fundo absolutamente ficcional. No carnaval de 2024, Fabiano (Cláudio Lins), jornalista desempregado, se depara com a estátua de Chateaubriand na Praça da Independência, no Recife.

A figura de pedra ganha vida, reclamando dos constantes roubos de sua caneta. Inicia uma conversa com o rapaz, pedindo-lhe que escreva sua história. Isso ocorrerá por meio de uma viagem no tempo, que vai começar um século antes.



Em 1924, aos 32 anos, Chateaubriand adquiriu seu primeiro veículo de comunicação, o diário carioca O Jornal, ponto de partida dos Diários Associados. Em seu auge, o grupo reuniu 100 veículos, entre rádios, TVs, revistas e jornais em todo o país.

A trama vai e volta no tempo. Chatô e Fabiano compartilham momentos marcantes não só do grupo de mídia, mas da história da comunicação e do jornalismo no Brasil, como a criação da revista O Cruzeiro e da Rádio Tupi, a chegada da televisão ao país por meio da Tupi, a fundação de jornais em vários estados, como o EM em Belo Horizonte e o Correio Braziliense, em Brasília.



Com dois atos, o espetáculo traz uma série de canções de cada época, interpretadas pelo elenco (são 18 intérpretes em cena, com coreografias de Carlinhos de Jesus) e por uma banda ao vivo. A direção musical é de Thalyson Rodrigues, com supervisão de Guto Graça Mello.



Além dos dois protagonistas masculinos, destaca-se a presença de duas mulheres: dona Janete (Sylvia Massari), a secretária de Assis Chateaubriand, e Juliana (Patrícia França), repórter que trabalha no grupo.



Em paralelo, a narrativa destaca o relacionamento de Fabiano com Juliana, explorando conflitos pessoais e profissionais que refletem os desafios do jornalismo contemporâneo.



A temporada carioca de “Chatô & os Diários Associados” vai até 27 de abril. Depois, a montagem chega a Belo Horizonte para apresentações de 30 de maio a 1º de junho, no Sesc Palladium. Em São Paulo, o espetáculo estreia em 27/6, no Teatro Liberdade, onde segue até 17/8.



“CHATÔ & OS DIÁRIOS ASSOCIADOS – 100 ANOS DE PAIXÃO”

O musical estreia nesta sexta-feira (28/3), às 19h, no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, Centro, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, às 19h; domingos, às 17h. A partir de 5/4 haverá sessão aos domingos, às 15h. Plateia e balcão nobre: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); balcão simples: R$ 40 e

R$ 20 (meia). À venda em funarj.eleventickets.com. Até 27/4.