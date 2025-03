Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Mesmo com o edifício-sede do Memorial Minas Gerais Vale fechado para reformas desde o final de julho do ano passado, o museu segue em atividade, promovendo ações itinerantes, como ocupações, mostras e atividades educativas.



Na última quinta (27/3), por exemplo, foi inaugurada a mostra “Cosmogonias”, um conjunto de intervenções artísticas de Liça Pataxoop e Kawany Tamoyos nos tapumes instalados em frente à fachada do prédio histórico.



Neste sábado (29/3), a Praça da Liberdade se transforma em um grande quintal cultural com uma programação gratuita para toda a família. Oficinas, apresentações de palhaçaria e música ao vivo acontecem das 12h às 20h, na terceira edição do Quintal do Memorial.



Desta vez, o evento traz uma programação especial dedicada a promover o trabalho de artistas mulheres da capital mineira. “Nosso objetivo é manter a relação do público com a edificação. Apesar de o evento acontecer do lado de fora, ele está na porta do Memorial, conectando uma ação externa diretamente ao nosso edifício-sede”, afirma Wagner Tameirão, gestor do espaço.



As atividades começam às 12h com um set da DJ Black Josie, que tocará músicas brasileiras durante os intervalos. Às 13h, será realizada uma oficina conduzida pelo programa educativo do museu, ensinando técnicas alternativas para a criação de estampas. Para participar, é necessário levar uma camiseta para ser customizada.



Em seguida, às 14h, as palhaças Brisa e Tecla, interpretadas pelas artistas Janaína Morse e Maria Tereza Costa, criadoras da Minha Companhia, apresentam um teatro musical de palhaçaria.



A organização espera receber cerca de 5 mil pessoas ao longo do dia. Neste ano, a programação dobrou em relação à última edição, passando de quatro para oito horas de duração. Tameirão destaca que, no processo de curadoria das artistas, a equipe buscou dar espaço a novos talentos. “É um evento pensado, sobretudo, no feminino contemporâneo”, diz.



Samba

A partir das 15h até o final do dia, o público cai no samba. Uma roda de pandeiro promovida pelo coletivo As Panderista abre a programação musical. Criado em 2016 por Manu Ranilla, o projeto já realizou mais de 50 encontros e tem como propósito reunir participantes de todas as idades e busca fortalecer o empoderamento feminino por meio da música. Na sequência, às 16h, a cantora Manu Dias sobe ao palco.



Encerrando a programação, o Samba da Januário, comandado por Fran Januário, se apresenta às 18h com um show de duas horas de duração com várias convidadas especiais. Uma das principais vozes do samba em Belo Horizonte, Fran tem mais de 20 anos de carreira e, nos últimos cinco, vem investindo no projeto que leva seu sobrenome.



No repertório, o público poderá conferir sucessos imortalizados por artistas como Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Também participam da apresentação as cantoras Letícia Reis, Aline Reis e Raquel Seneias. Carregando referências de Dona Elisa, madrinha do samba de BH, Fran destaca a importância de honrar o legado das mulheres que vieram antes dela.



“Eu me sinto muito honrada e feliz por fazer parte da música mineira, especialmente no samba. Carrego um grande legado de mulheres gigantes que pavimentaram esse caminho para que hoje possamos cantar com firmeza, com a certeza da nossa ancestralidade, da nossa tradição e da energia que move o samba todos os dias”, afirma a cantora.



Wagner Tameirão diz que ainda não há previsão para a reabertura do Memorial Minas Gerais Vale. “É uma reforma grande, que chamamos de renovação. Não se trata apenas da atualização do conteúdo das exposições de longa duração, mas também de uma requalificação da edificação. Tudo está sendo feito com muito cuidado e respeito ao patrimônio”, diz.



O Quintal do Memorial já tem novas edições confirmadas para os meses de abril, junho e setembro. Em caso de chuva, a programação de amanhã segue confirmada.



QUINTAL DO MEMORIAL

Neste sábado (29/3), das 12h às 20h, na Praça da Liberdade. Acesso gratuito.