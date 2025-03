Confirmada para o período de 3 a 10 de maio, no Centerminas Expo, no Bairro União, a Bienal Mineira do Livro 2025 inicia na próxima terça-feira (1º/4) a venda de ingressos a preços populares – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) –, via site do evento.



Com organização da Câmara Mineira do Livro (CML) e da HPL Eventos, esta edição da Bienal, originalmente prevista para setembro passado e adiada por dificuldade de patrocínio, deve receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos oito dias, segundo a expectativa dos organizadores.



O Centerminas Expo tem mais de 57 mil metros quadrados e conta com acessibilidade móvel e sala multissensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O tema deste ano, “Viver é plural. Ler é plural”, homenageia o mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967), autor de “Grande sertão: Veredas”. A escolha foi uma iniciativa da curadora Leida Reis.

“Senti falta de destacar um autor específico para chamar a atenção. Como estamos falando de Bienal Mineira, ninguém melhor para representar essa Minas Gerais que transcende o nosso cenário e alcança o Brasil e o mundo. É a exposição da obra de um gênio”, afirma Leida.



Por ser um evento que recebe visitas escolares, o tema também assume caráter educativo, com exposições de pesquisas. Entre elas, Carlos Bonfim ministrará a palestra “O mito da caverna e Guimarães Rosa em tempo de redes sociais”, enquanto outros pesquisadores participarão das conversas temáticas “Vocalidade e autenticidade em Guimarães Rosa” e “A palavra, a voz e a álgebra mágica de Guimarães Rosa”.



Ao longo da semana, o ilustrador Rubem Filho criará dois painéis inspirados no escritor, um deles interativo.



Autores confirmados

Estão confirmadas as participações de 50 escritores nacionais e internacionais. O poeta angolano Ondjaki, a cubana Teresa Cárdenas, o francês Bruno Meyerfeld e as portuguesas Luísa Coelho e Maria Isabel Milhanas Machado virão de seus respectivos países para o evento.



No âmbito nacional, nomes como Alê Santos, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Fabrício Carpinejar, Kiusam de Oliveira, Lavínia Rocha, Lira Neto, Maria Esther Maciel e Olívia Pilar marcam presença.



Além disso, 167 autores e 80 quadrinistas independentes, selecionados por meio de inscrição, terão espaço sem custo para expor e vender suas obras. Também haverá a Estante Mineira, dedicada exclusivamente às editoras do estado, como Aletria, Conceito, EIS, Fino Traço, Krauss, Letramento, Literíssima, Mazza, Patrimônio e Portal.



Para organizar a extensa programação, que reúne contação de histórias, performances poético-musicais, encontro com escritores, saraus e exposições, a curadoria foi dividida em três setores. Guiomar de Grammont ficou responsável pelo público adulto, Madu Costa pelo eixo infantil e Leida Reis pelo público jovem.



Leida explica a estratégia para atrair os adolescentes. “A ideia foi trabalhar com dois pontos. Primeiro, chamar escritores que os jovens já leem e gostam, como Alê Santos, que desponta no afrofuturismo, e a Lavínia Rocha, autora muito adotada nas escolas”, diz.



“Por outro lado, também incluímos nomes independentes e pouco conhecidos que escrevem para o público jovem, permitindo que eles descubram a rica literatura produzida em Minas e em outros estados”, comenta a curadora.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes