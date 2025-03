'Adolescência': o bullying sofrido e outras curiosidades sobre Stephen Graham, protagonista da série que viralizou na Netflix

Stephen Graham tem grande mérito pelo sucesso da aclamada série da Netflix Adolescência. Ele não só interpreta o pai de Jamie Miller, o jovem protagonista da história, mas também é roteirista e produtor executivo da obra.

E embora o ator britânico, nascido em Liverpool em 1973, tenha se tornado conhecido do público mais jovem apenas agora, ele tem uma extensa carreira.

Ao longo dos anos, ele participou de filmes como Gangues de Nova York, Inimigos Públicos e Piratas do Caribe e em séries como Irmãos de Armas e Peaky Blinders, entre outras produções.

A seguir, contamos alguns detalhes sobre a vida e carreira do ator Stephen Graham.

1. Sofreu bullying na escola por suas origens

Os pais de Graham têm ascendência irlandesa e escocesa, mas seu avô paterno era jamaicano. Por conta dessa miscigenação, Graham sofreu bullying quando criança e adolescente.

"Sou mestiço. Quando criança, fui chamado de coisas horríveis que nem gosto de lembrar e chamado de 'menino macaco'", disse ele ao jornal The Sun.

"Ser mestiço não era bem visto na minha época. Houve momentos na minha infância em que eu não tinha certeza de onde me encaixava. Às vezes, meus primos brancos me aceitavam, aí depois meus primos negros não. Era normal eu me perguntar: 'Onde me encaixo?'", disse ele em uma entrevista de 2019 ao programa Desert Island Discs da BBC.

Essas experiências o afetaram quando ele participou do filme This is England - Isto É Inglaterra (2006), no qual interpretou um skinhead racista.

Um dos momentos mais perturbadores do filme é quando seu personagem é visto espancando violentamente um homem negro.

Em uma entrevista, ele disse que o roteiro do filme muitas vezes o fazia chorar porque provocava pesadelos dolorosos sobre o abuso racial que ele próprio sofreu.

Reprodução Graham compartilhou essas imagens de sua infância ao lado da sua mãe em sua conta do Instagram

2. Quase desistiu da vida de ator

"Meu primeiro papel como ator, na escola, aos 10 anos, foi como Jim Hawkins em A Ilha do Tesouro. "Quando criança, eu brincava de piratas o tempo todo", disse ele em uma entrevista a um meio de comunicação de Liverpool.

Anos depois, ele estaria vestido de pirata "no set do maior filme de piratas do mundo", disse ele, referindo-se à sua aparição em dois filmes da série Piratas do Caribe.

Mas o caminho até lá não foi fácil.

Quando adolescente, ele se matriculou na escola de atuação Rose Bruford Drama School, da qual foi expulso posteriormente. Ele então decidiu se tornar bombeiro.

Após passar em todos os testes, ele estava prestes a se juntar à sua nova equipe de bombeiros quando recebeu uma ligação que mudou seu destino.

Getty Images Stephen Graham e a atriz Cara Seymour na estreia do filme Gangues de Nova York em 2002

"Meu agente me ligou e disse: 'Consegui uma audição para você para a Coronation Street'", disse ele. E essa telenovela britânica, que é uma verdadeira instituição no Reino Unido, abriu o caminho para ele no mundo da atuação em 1999.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mas sua carreira de ator não foi fácil e, depois de filmar This is England, ele ficou desempregado por quase um ano e quase desistiu.

"Depois de This is England, não consegui um emprego... por cerca de oito meses, não consegui um teste (para um papel)", disse ele em uma entrevista.

Na época, ele considerou se tornar conselheiro juvenil, algo que acabou não acontecendo.

Netflix Foto da série Adolescência, com o jovem ator Owen Cooper ao lado de Stephen Graham

3. Depressão aos 20 anos

Outro episódio que o marcou ocorreu em sua juventude.

"Quando eu tinha 20 anos, sofri uma depressão muito severa e tentei me suicidar", confessou ele ao The Sun em 2019.

Ele revelou que isso aconteceu enquanto ele sofria de um grave colapso mental causado pela solidão e por técnicas intensas de atuação.

Graham contou à BBC Radio 4 que ficou grato pela tentativa de suicídio ter fracassado. Ao tentar tirar a própria vida, ele pensou ter ouvido a voz de sua falecida avó.

"Ela gritou: 'Stephen', e eu pensei que tinha ido embora... Eu apenas recuperei a consciência e abri meus olhos", contou ele.

Getty Images Hannah Walters, atriz e esposa de Graham, é quem lê seus roteiros antes de escolher quais papéis ele interpretará

4. Luta contra a dislexia

Por trás do sucesso de Graham está também a luta contra a dislexia. A condição, que faz com que o ator tenha dificuldade em ler e escrever, influenciou seu aprendizado e seu trabalho.

O ator fala abertamente sobre como se esforçou para processar informações da mesma forma que seus colegas faziam, o que gerou frustração e dúvidas.

Ler e memorizar roteiros é essencial para atuar, e isso é um trabalho extra para ele.

É por isso que sua esposa, a atriz Hannah Walters, lê os roteiros primeiro e o ajuda a escolher seus papéis.

"Minha esposa lê o roteiro e me diz se eu vou fazer ou não. Ela tomou boas decisões. Eu tenho que lê-lo repetidamente e depois fazer parecer que é a primeira vez que eu digo aquelas palavras", confessou ele em 2020.

Ao lado da esposa, fundou a produtora de cinema e televisão Matricarch Production em 2020, que teve vários sucessos no Reino Unido, incluindo a coprodução de Adolescência.