Obra de Guimarães Rosa é ponto de partida em ciclo de palestras on-line

A obra de Guimarães Rosa é o ponto de partida para um ciclo de palestras on-line que será realizado a partir de amanhã (26/3), com o objetivo de divulgar diferentes aspectos da cultura de Minas Gerais de forma ampla, abarcando a história, as artes, a educação, a oralidade, a canção popular e a literatura. A programação se estenderá até 14 de julho, com um total de 13 encontros realizados em intervalos regulares.



O ciclo é fruto de uma parceria entre o Leitorado Guimarães Rosa – Lengüitas, ligado à Embaixada do Brasil na Argentina, o Centro Universitário Estácio BH e a Academia Mineira de Letras. Uma das organizadoras do evento, Camila Souza, que ocupa o posto de leitorado no Lengüitas, uma escola de formação de professores em Buenos Aires, diz que a motivação para a realização deste ciclo foi um desejo seu de falar do sertão mineiro e de outras camadas da cultura do estado.



Ela explica que o Itamaraty conta com uma estrutura de divulgação da língua e da cultura portuguesa no exterior, por meio do Instituto Guimarães Rosa – que equivale ao Instituto Camões para Portugal ou o Cervantes para a Espanha –, e que dentro do Instituto existe o programa Leitorado Guimarães Rosa, pelo qual profissionais com doutorado ou mestrado em Letras são enviados para ministrar aulas e trabalhar com pesquisas em universidades e instituições de ensino em outros países.



Confluência de desejos



“Desde que assumi o posto de leitorado aqui na Argentina, tinha vontade de falar do sertão mineiro, de onde venho, e de outros aspectos relacionados a Minas Gerais, como o Clube da Esquina e as narrativas urbanas, porque são coisas que marcaram minha vivência”, diz Camila, que é natural de Carbonita, no Vale do Jequitinhonha. Seu desejo confluiu com o do pesquisador Bruno Viveiros, que é professor no Centro Universitário Estácio BH.



“Ele também queria falar de Guimarães Rosa em várias linguagens, como forma de divulgar Minas para o mundo, então, nesse ciclo, começamos com o sertão e seguimos para a cidade, o que interessa muito a ele. Eu diria que é uma conciliação de desejos, meu, de divulgar o sertão de Minas, e do Bruno, de poder trabalhar as várias linguagens possíveis a partir da obra de Guimarães Rosa”, diz, acrescentando que a Academia Mineira de Letras se juntou aos dois na curadoria das palestras.



“A recriação da natureza em Guimarães Rosa”, “Comunidades veredeiras – entre travessias e pertencimentos”, “As narrativas viajantes do Clube da Esquina” e “Áfricas em Minas: memória, patrimônio, arte e educação” são os títulos de algumas das palestras previstas. Camila explica que elas perfazem uma progressão e que estão divididas em dois blocos: um primeiro que destaca o sertão a partir de Guimarães Rosa e outro que expande para uma cultura mais global do estado.



Mapa cultural



“O primeiro bloco se chama 'Veredas entre a história e a ficção nos Geraes de Guimarães Rosa”, porque gira mesmo em torno do 'Grande sertão: veredas'; e o segundo é o 'Novas veredas revelam Minas Gerais', que abarca, por exemplo, o Clube da Esquina e a questão das populações quilombolas e indígenas do estado”, situa.



Viveiros destaca que há um ponto de partida e um ponto de chegada, e o que acontece entre um e outro é o que forma o grande mapa cultural que se pretende explorar.



“Continuar contando as histórias do 'Grande sertão' para os mineiros e para os habitantes da América Hispânica é seguir o exemplo de Riobaldo”, diz. Os palestrantes são profissionais das áreas de literatura, antropologia, ecologia, leitores apaixonados de Rosa e pesquisadores argentinos na área de cultura brasileira, representantes de diversas entidades que abraçaram a ideia do ciclo, como o Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Buenos Aires Dr. Amado Alonso.



• “Ciclo de palestras on-line Minas Gerais: outras veredas nas terras da Guimarães Rosa”

• A partir de quarta-feira (26/3) até 14 de julho.

• Os interessados em participar podem realizar as inscrições gratuitamente via formulário disponibilizado no Instagram do Leitorado Lengüitas, onde também se pode acessar a programação completa.