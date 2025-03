Podcast Divirta-se: Maurilio Martins é o convidado da semana

O segundo episódio do podcast Divirta-se já está no ar pelo canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify. Publicado nesta terça-feira (25/3), o bate-papo comandado por Otávio Rangel e Lucas Lanna Resende tem como convidado o cineasta mineiro Maurílio Martins, da produtora Filmes de Plástico.

Fundada em 2009 por Maurilio, André Novais Oliveira, Gabriel Martins e Thiago Macêdo Correia, a Filmes de Plástico tem conquistado reconhecimento nacional e internacional, levando para as telas de cinema ao redor do mundo histórias autênticas e profundamente ligadas às vivências periféricas.

Filmes icônicos da produtora – entre eles "Marte Um", de Gabriel Martins; "No coração do mundo", de Gabriel e Maurilio; e "O dia que te conheci", de André Novais – já foram selecionados em mais de 200 festivais no Brasil e no mundo, como a Quinzena dos Realizadores em Cannes, Festival de Cinema de Locarno, Festival de Rotterdam, entre outros.

No Divirta-se, Maurilio conta sobre o nascimento da produtora, sua relação com o cinema e os trabalhos que estão por vir em 2025. Entre eles, o lançamento do longa "O último episódio", dirigido por ele.