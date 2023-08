677

Gloria Pires não vai renovar o seu contrato atual com a companhia, que termina em janeiro de 2024 Reprodução/Instagram Gloria Pires confirmou nesta segunda-feira (28) a sua saída da TV Globo. A atriz deu a informação durante sua participação no programa Encontro, da emissora, em que esteve para discutir seu papel na novela "Terra e Paixão".

De acordo com a assessoria da atriz, Pires não vai renovar o seu contrato atual com a companhia , que termina em janeiro de 2024.

Durante o Encontro, a artista disse querer fechar sua passagem pela emissora com chave de ouro, um processo que concluiu com a atual novela das nove. "Tinha muita preocupação em encerrar esse ciclo com uma personagem que representasse essa minha trajetória aqui na Globo, onde construí toda a minha carreira", disse.

Pires ainda afirmou no programa que tinha o hábito de gravar de 16 a 18 cenas por dias nos estúdios da Globo. Mesmo assim, declarou ainda sentir frio nas filmagens do programa de Walcyr Carrasco.

"Sempre bate [o frio na barriga] e as borboletas no estômago. Sempre busco o frescor nos meus trabalhos. Estou me divertindo com esta novela do Walcyr. Há uma troca verdadeira, sadia e alimenta a alma."

Gloria Pires trabalha na Globo há 54 anos, sem interrupções.