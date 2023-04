Tony Ramos, com quase 50 anos de Globo, sem medo de ser demitido

Tony Ramos tem longa carreira na TV Globo (foto: Divulgação/Tony Ramos)

Prestes a completar 75 anos, 45 deles no ar na TV Globo, Tony Ramos diz que não tem medo de ser demitido da emissora, que está cortando figuras centrais de seu jornalismo e também deixou de renovar contratos de exclusividade com atores.

Ainda com contrato válido, Tony está gravando "Terra e Paixão", a nova novela das nove, que substituirá "Travessia". Na trama de Walcyr Carrasco, ele interpreta Antônio La Selva, um grande agricultor capaz até de matar para tomar as pequenas terras de uma família porque nelas há água em abundância.

"Não penso em aposentadoria, porque a oficial, do INSS, já tenho há dez anos. Se me convidarem a ficar, ficarei com a maior alegria, porque gosto muito de trabalhar na Globo. Amanhã ou depois, se não me quiserem mais, é o direito da Globo. Não tem problema. Vou tocar teatro e posso voltar [por obra]. Se não estiver ocupado, volto com prazer", diz à reportagem.



Há cerca de nove meses, a direção da Globo informou ao elenco que abandonará os contratos de exclusividade que predominam desde os anos 1970. Na prática, o modelo prevê que, independentemente de estar no ar ou não, o ator é um funcionário da emissora e recebe um salário fixo.

Ainda há contratos a vencer pelos próximos dois anos, como o de Tony, que ele diz ser longo, embora não revele o prazo. Após o vencimento, as renovações serão pontuais. Os que não forem renovados poderão voltar a trabalhar para a emissora, mas sem exclusividade e por projeto.

Foi o mesmo desfecho de figuras como Vera Fischer, Glória Menezes, Juliana Paes e Antônio Fagundes, que criticou a emissora, dizendo que ela estava abrindo mão de seu patrimônio e comparou a situação a como se o Louvre abrisse mão de expor a Monalisa.

Além de "Terra e Paixão", Tony já tem outro projeto confirmado na emissora. É a segunda temporada de "Encantado's", a primeira série da Globo criada por roteiristas negras, em que Tony, um dos poucos brancos do elenco, interpreta um bicheiro.



As gravações começarão na próxima segunda-feira, de acordo com o ator, que precisará intercalar o trabalho com a novela.

"Hoje vou terminar de gravar à meia-noite. Isso me cansa, mas não me mete medo, porque tenho prazer em trabalhar. Daqui para frente, talvez eu não queira fazer uma novela por ano. Quero ter intervalos para descansar, viajar, fazer teatro. Em tese, depois de 'Terra e Paixão', vou fazer uma peça no primeiro semestre de 2024. Mas amo fazer novela."

*

O repórter viajou a convite da Globo