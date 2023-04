Veja as melhores séries que estão chegando ao streaming

Queenmaker é o novo drama sul-coreano da Netflix (foto: Divulgação/Netflix)



Queenmaker

Estreia da série dramática sul-coreana. A gerente estratégica Hwang Do-Hee, é profissional em abafar os escândalos dos ricos e poderosos. Após um trágico acidente, decide largar a empresa que trabalhava, para participar da campanha eleitoral de uma advogada e ativista que concorre à prefeitura de Seul.

Nesta sexta (14/04), na Netflix





Jane

Estreia da série de aventura baseada na história da pesquisadora de primatas Jane Goodall. Jane, uma garota de 9 anos, é uma ambientalista em ascensão, que usa de sua imaginação para levar seus amigos David e Greybeard, o chimpanzé, em missões para salvar os animais ameaçados de extinção em todo o mundo.

Nesta sexta (14/04), na Apple TV





A Maravilhosa Sra. Maisel

Quinta e última temporada da série de comédia dramática. Midge, uma dona de casa do anos 1950, decide seguir seu sonho de comediante após descobrir uma traição. Cada vez mais perto do sucesso que sempre almejou, a maravilhosa Sra. Maisel percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer.

Nesta sexta (14/04), no Prime Video





Coração marcado

Segunda temporada da série de suspense. Simón (Michel Brown), quer se vingar da organização de tráfico de órgãos que assassinou sua esposa. Atrás de respostas, ele mergulha nas atividades ilegais e inesperadamente se apaixona por Camila (Ana Lucía Domínguez), a mulher que recebeu o coração de sua parceira.

Nesta quarta (19/04), na Netflix.

A Diplomata

Estreia da série dramática. Kate Wyler (Keri Russell), é a nova embaixadora dos Estados Unidos no Reino Unido e, em meio a uma crise internacional, precisa lidar com os problemas da carreira e o conturbado casamento com um político influente.

Nesta quinta (20/04), na Netflix.