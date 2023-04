BBB23: Paulo Vieira ameaça deixar 'Big Terapia' após saída de Cezar Black

Paulo Vieira mostrou que não gostou do resultado do paredão (foto: TV Globo/Reprodução)



O apresentador do quadro 'Big Terapia', do BBB23, Paulo Vieira não gostou do resultado do último paredão. O eliminado na última quinta-feira (13) foi Cezar Black, que estava na berlinda com Aline e Amanda. Não demorou para que o humorista afirmasse que arrumaria um atestado para não precisar ir trabalhar.





AH AGORA ELE TEM O CORAÇÃO LINDO ????? — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 14, 2023

eu vou meter um atestado



eu não vou mais — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) April 14, 2023

Paulo Vieira também escreveu: "eu vou meter um atestado eu não vou mais". Parte dos telespectadores do programa escreveram mensagens de apoio a sua atitude, dando ainda mais ideias para que ele se livre de trabalhar.





"Pede o Doutor Fred um de 10 dias e sai dessa bomba amigo", sugeriu um, "Vai lá na clinica amanhã fazer uma avaliação cardiologica e sim, vc terá q se afastar! Q vergonha dessa votação", declarou outro.





Até o horário do programa, as enquetes apontavam para a saída de Amanda . A médica chegou a ter 42,06% de chance de deixar a casa de acordo com o portal UOL. No entanto, foi a menos votada e teve apenas 42,06% de rejeição.





Durante a exibição do programa de quinta-feira (13), enquanto a votação ainda estava aberta, o Gshow chegou a receber mais de 1 milhão de votos por minuto. O resultado foi uma mudança drástica nas expectativas do público sobre quem seria eliminado.





"Gente, pra todo mundo boa sorte. Me perdoem se eu fiz alguma coisa que magoou vocês. Me desculpem se eu fiz alguma coisa. Eu não sou uma pessoa ruim, eu não quis magoar ninguém. Vou torcer muito por todos vocês. Fiquem com Deus", disse Cezar ao se despedir dos demais colegas de confinamento.