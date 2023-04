Ex-BBB é criticado após piada com Fred Nicácio: 'Apaga que dá tempo'

"Fica zoando a harmonização do Fred mas tu é a cara do Zé bonitinho", escreveu a página Clique BBB. Em defesa de Fred Nicácio, telespectadores afirmaram que ele entregou mais entretenimento que Gui Napolitano e alguns colocaram o médico como um dos protagonistas da edição.

“Deve ser inveja, já que o Fred entregou muito mais que você”, escreveu uma internauta. "Tu sonha em ser protagonista assim, né!?", ironizou outro. Além disso, sua eliminação foi relembrada pelos fãs do programa. "Pior que ser eliminado três vezes na mesma edição é ser zoado por um cara que foi eliminado num paredão que tinha Pyong e Giselle", comentou um terceiro perfil.

O comentário sobre Fred Nicácio , no entanto, não foi o único que viralizou negativamente entre os internautas. No paredão atual entre Aline, Amanda e Cezar Black, Gui Napolitano escreveu: “Eu sou fica Amanda e fica Aline”. Não demorou para que um telespectador discordasse de sua opinião. “Sempre do lado errado, bizarro como não acerta nunca”, brincou o seguidor.