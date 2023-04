Ex-BBB debocha de Cara de Sapato após veto na final: 'Até eu participei'

Lutador está voltando para os EUA após ser vetado pela TV Globo da final (foto: TV Globo/Reprodução)

A festa da final do BBB23 está cada vez mais próxima e acontecerá no dia 25 de abril. Após uma grande pressão dos internautas, no entanto, a TV Globo voltou atrás e tomou uma nova decisão. Os dois expulsos e o participante que desistiu da atual edição não estarão presentes no encerramento do reality. Depois da atitude da emissora viralizar, um ex-participante debochou do veto.









Embora ainda esteja envolvido com o reality e ajudando participantes como Amanda e Bruna Griphao a se manterem no jogo, através de multirões, o lutador resolveu voltar aos Estados Unidos, onde mora.





Em suas redes sociais, ele escreveu: "Hora de ir para casa". Após internautas o questionarem, Cara de Sapato explicou que logo estará de volta ao Brasil. "Para quem estava na dúvida, estou indo ali em casa, mas volto já", concluiu.





TV Globo voltou atrás





Há algumas semanas, o diretor do programa, Boninho anunciou que todos os participantes do BBB23 estariam presentes na festa da final. A decisão, no entanto, pegou os telespectadores de surpresa, já que Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez e estão respondendo o caso na Justiça.





Além disso, no ano passado, Tiago Abravanel ficou de fora do encerramento por ter desistido do reality. Mas, dessa vez Bruno Gaga havia sido convidado, mesmo também apertando o botão de desistência no BBB23.





Após diversos questionamentos e críticas dos internautas, a direção voltou atrás e declarou ao portal Notícias da TV uma nova regra. "A partir desta edição, apenas os participantes que deixaram o BBB por meio de votação popular estarão na final", declarou a emissora.