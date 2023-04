Resumão do BBB: eliminação, prova do líder e paredão

Começou o modo acelerado no BBB23, e ontem foi dia de eliminação, prova do líder e paredão!

Pela terceira vez na edição, Fred Nicácio foi eliminado. Desta vez, para valer.

Mas os brothers que restaram não tiveram tempo nem para lamentar ou comemorar, porque a prova do líder começou logo em seguida.

Depois de três fases bem disputadas, Sarah foi a vencedora, indicando Amanda direto para o próximo paredão. Para completar a berlinda, Aline e Cezar foram os mais votados da casa.

Sarah se tornou líder pela terceira vez (foto: Reprodução/Globo)

Depois de toda essa movimentação, os participantes ficaram com os ânimos exaltados. Domitila se mostrou fragilizada com a saída de Nicácio, mas afirmou que está no jogo para lutar.