Favorita e odiada? Enquete revela opiniões extremas sobre sister do BBB23

Domitila Barros é uma das protagonistas da edição segundo enquetes recentes (foto: TV Globo/Reprodução)



Após Fred Nicácio deixar o BBB23 pela terceira vez, uma enquete do portal UOL revelou que Domitila Barros é a participante mais odiada da edição. Segundo a pesquisa revelada na manhã desta terça-feira (12), a Miss Alemanha lidera a rejeição do público com 47,94% dos votos. Curiosamente, ela também é a favorita a vencer o prêmio.





No entanto, ao longo da manhã, a atriz Bruna Griphao passou a concorrer com a ativista quanto a maior rejeição. As duas inclusive são rivais no jogo e já se alfinetaram em diversas segundas-feiras, quando acontece o tradicional Jogo da Discórdia.

Além disso, Aline também já bateu de frente com a ativista quando elas discutiram sobre empoderamento feminino . Mas a ativista conseguiu provar para as rivais que tem força aqui fora.





Domitila Barros voltou de seis paredões e acabou saindo da mira do Quarto Deserto, que cansou de mandá-la para a berlinda. Agora, no entanto, a Miss Alemanha perdeu novamente seu aliado no jogo, Fred Nicácio.





O médico saiu pela terceira vez do programa e foi eliminado com 51,14% dos votos. Bruna Griphao também correu risco de deixar a casa e ficou com 47,53% dos votos. Sarah Aline não foi o foco do público e teve apenas 1,33%.