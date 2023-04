BBB23: Em meio a multirões por Bruna Griphao, conta de Amanda é suspensa

Adm's de Amanda Meirelles tentam recuperar conta da médica no Twitter (foto: TV Globo/Reprodução)

Na reta final do BBB23, a conta do Twitter da participante Amanda Meirelles foi suspensa na manhã desta terça-feira (11). Após grande movimentação convocando os fãs para multirões pela permanência de Bruna Griphao e saída de Fred Nicácio , os internautas que a acompanham tiveram uma surpresa negativa.









No perfil da médica está o aviso de que a conta está suspensa: "O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter". Assim que a conta for recuperada os multirões com a hashtag "Fora Fred" devem seguir. Os aliados de Bruna e inclusive, a equipe de Alface - que indicou o médico - querem a eliminação do brother.

Deserto, aviso rapidinho: A conta da @draameirelles foi suspensa. O time já está resolvendo com o twitter! Fiquem calmos que vai dar tudo certo. #TeamGriphao #BBB23 — Bruna Griphao %uD83E%uDD8F (@BrunaGriphaoo) April 11, 2023





Líder de engajamento





Mesmo não sendo a favorita ao prêmio, segundo enquetes recentes , Amanda Meirelles tem o perfil com maior engajamento no Instagram atualmente. O estudo foi feito pela BR Media Group, holding de conteúdo e influência para marcas e criadores da rede social em questão.





Embora não seja a participante com mais seguidores, a médica teve o maior crescimento do país no Instagram no mês de fevereiro. As danças na festa da casa e os momentos com o amigo Cara de Sapato, que resultaram em um shipper aqui fora, a fez bombar também no TikTok.





Até entrar no programa, ela tinha 12.912 seguidores e hoje (11) são 2,4 milhões. O crescimento foi de cerca de 16.600%, maior do que qualquer outro perfil no Brasil no mês de fevereiro.