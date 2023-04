Fred Nicácio alerta Sarah sobre romance com Alface: 'Te fazendo de escudo'

Fred Nicácio se queixou das atitudes de Alface em conversa com Sarah e Domitila (foto: Globoplay/Reprodução)

Fred Nicácio não gostou de ter sido indicado pelo líder Ricardo Alface e se queixou de suas incoerências com Sarah Aline e Domitila. Em conversa com as sisters após a formação da berlinda, ele afirmou que Cezar Black é "leal" e alertou a psicóloga sobre seu envolvimento com Alface.









Se vendo como uma ameaça para o biomédico, Fred continuou: "O que aconteceu que eu passei na frente da prioridade da Bruna, do nada? Cadê a coerência? Nunca foi, ele tem medo de mim. Eu sou uma grande ameaça para ele aqui dentro. Eu sou o grande desconforto dele aqui dentro".





O médico acabou indicado de última hora já que a pretenção de Alface era emparedar Cezar Black. O enfermeiro , no entanto, era o anjo da semana que dessa vez era autoimune. A quebra de expectativa para o líder foi perceptível no momento em que o apresentador Tadeu afirmou que Cezar não poderia ser indicado ao paredão.





Para Fred, no entanto, Cezar é mais "leal" que Alface. "Eu prefiro apostar e investir no Black, que é leal, do que alguém que não é leal. O Black é leal cara, tem seus erros, seus altos e baixos, sua volatilidade, mas ele sente e ele é leal com o que ele sente".





Foi aí que ele aproveitou o momento para alertar Sarah Aline . "Tá te fazendo de escudo, lamento te falar isso. É uma percepção que eu já tinha há muito tempo, mas não me sentia no direito de falar isso. Mas depois dessa de hoje, vou rasgar o verbo, Sarinha", disse.





A psicóloga então pediu para que ele explicasse melhor sua opinião. "Te tem como abertura de portas para poder conseguir acessar outras pessoas. Para que essas pessoas, assim como você, não votem nele. A chave dele pra cá é você, ele não viria pra cá se não fosse você", declarou o médico.