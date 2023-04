BBB23: Fred Nicácio se revolta ao saber porcentagem de Key para repescagem

Fred Nicácio esteve no Bate-Papo BBB e se revoltou com notícia sobre Key (foto: TV Globo/Reprodução)



Fred Nicácio foi eliminado pela terceira vez do BBB23, com 51,14% dos votos. Na primeira semana, ele deixou a casa em um paredão falso e mais recentemente, depois de sair da casa, ele conseguiu voltar pela dinâmica da repescagem. O assunto inclusive foi abordado no Bate-Papo do BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, quando o médico descobriu que Key Alves quase voltou para o jogo.









“Me surpreendeu de tanta gente querer que ela volte depois de tudo que ela fez, que ela mostrou ser. As pessoas queriam que alguém assim voltasse?”, questionou ele. Sem poupar críticas às atitudes de Key dentro do jogo, ele continuou questionando o que as pessoas ainda queriam que ela mostrasse.





"Mostrar o que? Isso me surpreende, fala muito do Brasil que nós vivemos. Um Brasil racista que vota pra que pessoas racistas voltem para esses lugares, para que continuem sendo como são. Me choca, mas não me surpreende”, revelou o médico.

Sobre mais uma saída do BBB23, agora definitiva, ele refletiu. Fred Nicácio explicou seu comportamento quando retornou à casa através da dinâmica de repescagem, sendo





“Cheguei numa pegada mais calma. Foi intencional. Por que eu não sou de ficar caçando treta, não é uma boa estratégia. Vai chegar em mim, as pessoas vão arrumar alguma coisa. É a vida inteira contra e lá não seria diferente. Eu resolvo o que chega pra mim. Já me expus muito. É um outro jogo, outra configuração, outro Fred. Terceira temporada”, disse Fred.