Após fim do namoro, reações de Key Alves e Gustavo repercutem nas redes

Key Alves apareceu abalada enquanto Gustavo curtiu evento com ex-BBB (foto: Instagram/Reprodução)

O namoro dos ex-BBBs Gustavo Benedeti e Key Alves chegou ao fim. Após o anúncio de cowboy e do desabafo da jogadora de vôlei, o que chamou atenção dos internautas nas redes sociais foram as diferentes reações do então casal ao fim do relacionamento.









Mesmo que tenha feito a postagem explicando sobre o término para os fãs que acompanhavam o casal, Gustavo não deu novas informações e mostrou que seguiu a vida normalmente. Ele apareceu sorridente em suas redes e compareceu em um evento, em Goiânia, onde se encontrou inclusive com o ex-BBB, Caio Afiune.





Com uma foto chorando, a jogadora apareceu para os seguidores com a legenda: "Sério. Que pesadelo!". Não demorou para que ambas as reações viralizassem e se tornassem memes na web.





Enquanto fãs do casal se revoltaram com a decisão do cowboy, telespectadores do programa analisaram o intenso envolvimento de Key Alves na relação. Confira alguns tweets:

Gustavo apareceu nos stories bastante abalado após o término com a Key Alves. pic.twitter.com/pYamx89ZiB %u2014 Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 4, 2023

%uD83D%uDEA8GRAVE: Key Alves aparece abatida após descobrir que críticos sem coração estão dando nota baixa para o filme do Super Mario pic.twitter.com/G3qzVuWbbs %u2014 ademir rodrigo, imperador do badvibestão (@BadVibesMemes) April 4, 2023

A Key Alves daqui um tempo falando do término Guskey. #BBB23 pic.twitter.com/6lDa2BDOFS %u2014 Dantas (@Dantinhas) April 4, 2023

A Key Alves assim com a cueca do Gustavo agora, imagina o reencontro Guskey no dia 101? #BBB23 pic.twitter.com/S8CcCgMwW4 %u2014 Dantas (@Dantinhas) April 4, 2023

mulher te preserva vcs ficaram 2 meses pic.twitter.com/0daAfn5ANZ %u2014 luscas (@luscas) April 4, 2023

%uD83D%uDEA8VEJA: Visivelmente abalado, Gustavo aparece no story após término com Key Alves. pic.twitter.com/lauTJugKiV %u2014 Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) April 4, 2023





O término





Ao informar os seguidores sobre o rompimento, Gustavo escreveu que percebeu diferenças que tinha com a jogadora aqui fora. Embora tenha chamado de "algo bem legal e verdadeiro" o que eles viveram, o fazendeiro afirmou que olhou as coisas de outra forma.





Key por sua vez foi direta ao contar mais detalhes ao fãs. "Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha”, revelou.