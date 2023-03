BBB23: Irmã de Key Alves se lesiona e ex-sister manda mensagem

A ex-BBB23 Key Alves prestou apoio à irmã na última quarta-feira (29) pelas redes sociais após Keyt Alves lesionar o joelho em uma partida de vôlei. A líbero do Vinhedo Country Club disputava o terceiro lugar da Superliga B contra o Taubaté, quando torceu o joelho e saiu chorando.

"Eu te amo e estou contigo até o fim, minha atleta", escreveu Key na imagem em que Keyt aparece com compressa de gelo no joelho. Mesmo com todo esforço, o Vinhedo perdeu para o Taubaté por 3 sets a 2.

Assim como a irmã gêmea, Key Alves também se machucou antes de participar do BBB23. Desde então ela se mantém afastada das quadras, mas segundo sua empresária pretende voltar à carreira de atleta. Fernada Paschoa, no entanto, revelou que a ex-BBB ainda não se reuniu com dirigentes do Osasco.