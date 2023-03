BBB23: Tadeu Schmidt elogia Gabriel no palco e emociona brother eliminado

Tadeu Schmidt foi só elogios ao 11º eliminado da edição (foto: Instagram/Reprodução)

O ator Gabriel Santana foi o eliminado do 11º paredão do BBB23, mas se surpreendeu com elogios do apresentador Tadeu Schmidt. No palco, ele foi questionado sobre suas possíveis falhas dentro do programa e logo em seguida, recebeu um belo discurso.









No entanto, Tadeu relembrou situações piores de outros brothers e o elogiou pelas decisões certas.





"Em diversas situações, nós tivemos dentro da casa pessoas que cometeram erros e aí eu pensava assim: qual seria a forma certa de agir numa situação como essa? Aí vem o Gabriel, se envolvia numa situação semelhante e mostrava pra todo mundo exatamente a coisa certa a se fazer", disse o apresentador.





À essa altura, o ator já estava com os olhos cobertos de lágrimas e se emocionou ainda mais quando Tadeu o agradeceu e revelou que ele foi um exemplo dentro da casa.





"Você fez isso mais de uma vez. Sem fazer esforço, né? Porque você é assim. Queria dizer o seguinte: que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade, pra minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, sensato. Muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado pelo seu exemplo", concluiu.





Nas redes sociais, Tadeu Schmidt ainda publicou uma foto com Gabriel e escreveu na legenda: "Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana : eu quero meus genros iguaizinhos a você!!! Seja feliz, meu menino maravilhoso!!!!".