Ex-sister Lumena opina sobre briga no BBB23: 'O seu é proposital...'

A catarinense Larissa retornou ao BBB23 após repescagem com diversas informações que conseguiu quando foi eliminada do programa. Depois de saber de críticas feitas principalmente por Key Alves e Domitila Barros, a professora de educação física passou a confrontar a Miss Alemanha dentro da casa.

“As pessoas me veem… duas ou três pessoas me resumindo o tempo inteiro a isso… machuca. Me resumindo a (pegar) homem, sabe?”, disse Larissa, acusando Domitila de machismo. “Tipo, se referindo o tempo inteiro ao meu corpo, de eu estar com alguém por interesse”, acrescentou.