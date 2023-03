BBB23: Key Alves muda visual para nova etapa após participação em reality

Key Alves surgiu diferente em vídeo publicado nas redes (foto: Instagram/Reprodução)

A ex-sister do BBB23, Key Alves fez uma mudança radical em seu visual e compartilhou o vídeo de transformação em suas redes sociais. A jogadora de vôlei, que pretende voltar às quadras, passou pelo reality nacional e pela La Casa de Los Famosos, versão mexicana do programa.









Em conversa com a coluna Splash, do UOL, ela explicou a necessidade de ter feito algo diferente após a participação no reality. "A minha melhor versão sempre foi loira! Isso me motiva, sempre que fico loira coisas novas e boas vêm", explicou.





Além disso, a vontade de partir para uma nova fase fez com que ela encontrasse uma forma de deixar a experiência recente no passado. "Sim, vida nova", afirmou Key.





Key seguirá carreira?

Assim como a irmã gêmea , Key Alves também se machucou antes de participar do BBB23. Desde então ela se mantém afastada das quadras, mas segundo sua empresária pretende voltar à carreira de atleta. Fernada Paschoa, no entanto, revelou que a ex-BBB ainda não se reuniu com dirigentes do Osasco.





"Uma das primeiras coisas que ela me perguntou foi sobre o Osasco, sobre como ficaria o time. Eu disse que tive reuniões lá e que estávamos aguardando a saída dela para negociar essa renovação contratual. A primeira coisa que ela fez foi demonstrar interesse em, independentemente de qualquer coisa, voltar para o vôlei", disse.





De qualquer forma, o contrato se encerra em maio, mas Key precisa passar por uma cirurgia no joelho se quiser retomar os treinos. Fernanda ainda garantiu que o clube se interessa pela renovação e dará apoio às decisões da ex-BBB.





"A renovação, inclui, óbvio, a cirurgia. Eles sabem que tem um tempo até ela voltar a jogar. Mas demonstraram total interesse. Me pediram que a primeira conversa seja lá, antes de outro clube", falou.