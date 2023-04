Resumão do BBB: curtição e grande treta

Ivete Sangalo comandou a festa no BBB e ainda convidou MC Rebecca e Danny Bond para animar todo mundo!





E como Veveta é Veveta, ela se jogou no meio da galera, foi dar um passeio pela casa, juntou todo mundo no quarto do líder e até votou no confessionário.





Mesmo com esse momento de descontração, o resto da noite foi em clima de jogo. Todo mundo repassou as estratégias com suas alianças e comentou sobre os acontecimentos anteriores.









A cantora posou para selfie ao lado dos confinados (foto: Reprodução/Globo) Antes de a festa começar, Bruna ouviu Cezar Black e Domitila falando sobre Larissa ter voltado para a casa com instruções da assessoria. Ela se irritou e começou uma grande treta gritando com o brother, que, de acordo com ela, estava invalidando sua amiga.





Na festa, Black disse para Domitila que entende se ela quiser se afastar para que as desavenças não respinguem nela.









Hoje é dia de eliminação e prova do líder! Qual dos grupos vai perder mais um de seus integrantes?